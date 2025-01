Auch aus der Stadt gut zu beobachten: Heute Nacht leuchtet der Mars extrem hell

Heute Nacht bietet sich eine außergewöhnliche Gelegenheit, den Planeten Mars am Himmel zu beobachten. Als orange-rötlich leuchtender Punkt wird der Mars besonders gut sichtbar sein, da er in Opposition steht und dadurch heller als sonst erscheint. Der Termin heute gehört zu den besonderen Himmelsereignissen 2025.

Rahmenbedingungen und Termin: Heute Nacht ist der Mars am hellsten

Am 16. Januar, mitten in der Nacht, um 2:17 Uhr wird der Mars am hellsten erstrahlen. Er bleibt aber auch für den Rest der Nacht gut sichtbar. Der Mars befindet sich aktuell im Sternbild Zwillinge und wird auch in den darauffolgenden Tagen noch groß und hell zu sehen sein. Allerdings nimmt seine Helligkeit schnell ab, und bereits im Mai wird er merklich kleiner und dunkler erscheinen. So hell wie heute zeigt sich der Mars nur alle zwei Jahre. Zum Vergleich liefert die Astronomie-App Star Walk genaue Daten:

Mars in Opposition:

Durchmesser: 14,6 Bogensekunden (eine Winkel-Maßeinheit in der Astronomie)

Entfernung zwischen Erden und Mars: 0,644 AE (Astronomische Einheiten, etwa 96.341.029 Kilometer)

Mars im Mai 2025:

Durchmesser: 6 Bogensekunden

Entfernung zwischen Erde und Mars : 1,549 AE

Warum ist der Mars so hell?

Planeten bewegen sich auf unterschiedlichen Bahnen um die Sonne. Die Erde umkreist die Sonne schneller als der Mars und „überholt“ den Planeten daher immer wieder. Wenn die Erde sich genau zwischen der Sonne und dem Mars befindet, spricht man von einer Opposition. Wie das Planetarium Berlin erklärt, sorgt diese besondere Konstellation dafür, dass der Mars außerordentlich hell erscheint:

Geringe Distanz: In der Opposition ist die Erde dem Mars besonders nah.

Beleuchtete Tagseite: Wir sehen die voll beleuchtete Seite des Mars, wodurch er sehr hell wirkt.

Wie lässt sich der Mars am besten beobachten?

Beim Sternebeobachten ist es wichtig, eine möglichst freie Sicht zu haben. Je weniger Lichtverschmutzung, desto besser. Je weniger Lichtverschmutzung, desto besser – ideal ist daher ein Standort abseits der Stadt. Für die Beobachtung der Mars-Opposition ist dies jedoch nicht zwingend erforderlich. Er wird am 16. Januar so hell sein, dass er auch gut von der Stadt zu beobachten ist. Auch wenn der Planet nicht in Opposition steht, ist er bei guten Wetterverhältnissen von der Stadt aus sichtbar. Mit einem Fernglas lässt sich der Planet also gut erkennen - auch vom Balkon oder vom Fenster aus. Mit einem kleinen Teleskop lassen sich weitere Details auf der Marsoberfläche erkennen.

Wann ist die nächste Mars-Opposition?

Die nächste Mars-Opposition findet am 19. Februar 2027 statt. Allerdings wird diese laut Star Walk weniger spektakulär sein, da der Mars kleiner und dunkler erscheinen wird.