Schüler bei Unfall mit Linienbus verletzt

Ein Linienbus mit Schülern an Bord hat in Wutöschingen (Kreis Waldshut) einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der 52-jährige Busfahrer habe beim Einbiegen auf die Bundesstraße 314 die Vorfahrt eines Autos missachtet, sagte ein Polizeisprecher.

Eine 91-Jährige in dem Auto erlitt den Angaben zufolge leichte Blessuren, der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. In dem Bus wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Schüler leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt am Donnerstag sollen insgesamt circa 50 Menschen im Bus gewesen sein, überwiegend Schüler.