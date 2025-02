Rettungswagen brennt - Besatzung kann sich retten

Auf der Bundesstraße 455 bei Wiesbaden ist ein Rettungswagen in Brand geraten. Die zweiköpfige Besatzung konnte das brennende Fahrzeug unverletzt verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Patienten waren nicht an Bord.

Als Ursache für den Brand vermutete die Feuerwehr zunächst einen technischen Defekt. Laut einem Feuerwehrsprecher soll der Rettungswagen gerade auf dem Weg in die Werkstatt gewesen sein, weil eine Warnleuchte angesprungen war.

Die Besatzung hatte den brennenden Rettungswagen am Fahrbahnrand abgestellt und einen Notruf abgesetzt. Über dem Fahrzeug habe sich eine Rauchsäule gebildet, hieß es. Die B455 wurde während der Löscharbeiten in Richtung Mainz-Kastel voll gesperrt. Am Rettungswagen entstand Totalschaden. Eine genaue Schadenssumme nannte die Feuerwehr nicht.