Auf der Flucht: Häftling flieht aus Klinik

Auf der Flucht

Häftling flieht aus Klinik

Er flüchtete über das Dach. Seit Tagen suchen Ermittler einen 43 Jahre alten Strafgefangenen.
Von dpa
    Ein Häftling ist über das Dach aus einer Klinik geflohen. (Symbolbild)
    Ein Häftling ist über das Dach aus einer Klinik geflohen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein 43 Jahre alter Strafgefangener ist aus einer Fachklinik in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) geflohen. Er sei am Sonntagvormittag über das Dach der Klinik geflüchtet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich verletzt und einen Turnschuh verloren. Alle Fahndungsmaßnahmen gegen den Sträfling, der wegen Diebstahls mit einer Waffe einsitze, seien bislang ohne Erfolg geblieben. Der auffällig am linken Arm, der linken Hand und am Nacken tätowierte Mann habe Kontakte ins Rhein-Main-Gebiet, insbesondere nach Frankfurt und Hanau. Wer ihn sehe, solle nicht selbst an ihn herantreten, sondern die ermittelnde Polizei in Limburg informieren.

