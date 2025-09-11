Häftling flieht aus Klinik

Ein 43 Jahre alter Strafgefangener ist aus einer Fachklinik in Hadamar (Kreis Limburg-Weilburg) geflohen. Er sei am Sonntagvormittag über das Dach der Klinik geflüchtet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich verletzt und einen Turnschuh verloren. Alle Fahndungsmaßnahmen gegen den Sträfling, der wegen Diebstahls mit einer Waffe einsitze, seien bislang ohne Erfolg geblieben. Der auffällig am linken Arm, der linken Hand und am Nacken tätowierte Mann habe Kontakte ins Rhein-Main-Gebiet, insbesondere nach Frankfurt und Hanau. Wer ihn sehe, solle nicht selbst an ihn herantreten, sondern die ermittelnde Polizei in Limburg informieren.

