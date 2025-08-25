Ehemann lässt Frau nach Toilettenpause zurück

Unabsichtlich hat ein Mann seine Frau bei einer Toilettenpause auf einem Parkplatz zurückgelassen und ist ohne sie weitergefahren. Dies fiel dem Mann erst später auf, als er an einer Raststätte zum Tanken anhielt, wie die Polizei mitteilt. Der Mann rief die Polizei, die die Familie wieder zusammenführen konnte. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Zunächst hatte der Mann am Sonntag selbst ergebnislos den gesamten Rastplatz abgesucht, als ihm die Abwesenheit seiner Frau auffiel - die zuletzt im Auto geschlafen hatte, ebenso wie der gemeinsame Sohn.

Frau blieb ohne Telefon allein zurück

Gemeinsam mit der Polizei konnte der Vorgang aufgeklärt werden: Bereits bei der ersten Toilettenpause des Mannes weckte er seine schlafende Frau und den Sohn und fragte, ob die beiden ebenfalls mal müssten. Beide verneinten, die Frau überlegte es sich dann doch anders und stieg aus - unbemerkt von ihrem Mann, der kurz darauf im festen Glauben davon fuhr, Frau und Sohn schliefen weiter im Auto.

Doch tatsächlich schlief dort nur das Kind. Das war so verschlafen, dass es seinem Vater an der Raststätte Bad Camberg sagte, seine Mama sei eben erst ausgestiegen, um aufs Klo zu gehen.

Die allein zurückgebliebene Frau sprach auf dem Parkplatz einen Busfahrer an, der sie mitnahm und sein Telefon zur Verfügung stellte. Am Ende konnte die Familie mit Hilfe des Fahrers und der Polizei wieder zusammengebracht werden.

Standpauke vor Weiterfahrt

Vor der Weiterfahrt gab es jedoch eine Standpauke, wie die Polizei mitteilt: «Die eingesetzte Streife berichtete, dass der Ehemann eine kleine Ansprache durch die Ehefrau über sich ergehen lassen musste.» Die Schuldfrage werde vermutlich nie geklärt werden, schrieb die Polizei abschließend.