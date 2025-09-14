Icon Menü
Auffälligkeiten festgestellt: Wasser in zwei Odenwald-Orten muss abgekocht werden

Auffälligkeiten festgestellt

Wasser in zwei Odenwald-Orten muss abgekocht werden

Eine mikrobiologische Belastung im Wasser: Das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe veröffentlichte einen Warnhinweis.
Von dpa
    Menschen in Hassenroth und Hummetroth müssen ihr Wasser abkochen (Archivbild).
    Menschen in Hassenroth und Hummetroth müssen ihr Wasser abkochen (Archivbild). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

    Das Wasser in zwei Ortsteilen von Höchst im Odenwald muss vorerst abgekocht werden. Das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe veröffentlichte am Sonntag einen entsprechenden Warnhinweis.

    Im Rahmen der regelmäßigen Beprobung seien in den Ortsteilen Hassenroth und Hummetroth Auffälligkeiten festgestellt worden. Eine Beprobung des Ortsnetzes habe eine mikrobiologische Belastung ergeben.

    Betroffen sei das komplette Ortsnetz von Hassenroth und Hummetroth. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Odenwaldkreises seien bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Aus Vorsorgegründen muss das entnommene Trinkwasser bis auf Weiteres abgekocht werden.

