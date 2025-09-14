Wasser in zwei Odenwald-Orten muss abgekocht werden

Das Wasser in zwei Ortsteilen von Höchst im Odenwald muss vorerst abgekocht werden. Das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe veröffentlichte am Sonntag einen entsprechenden Warnhinweis.

Im Rahmen der regelmäßigen Beprobung seien in den Ortsteilen Hassenroth und Hummetroth Auffälligkeiten festgestellt worden. Eine Beprobung des Ortsnetzes habe eine mikrobiologische Belastung ergeben.

Betroffen sei das komplette Ortsnetz von Hassenroth und Hummetroth. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Odenwaldkreises seien bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Aus Vorsorgegründen muss das entnommene Trinkwasser bis auf Weiteres abgekocht werden.