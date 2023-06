Ferien im Barbie-Haus

In Malibu kann man in einer Villa, die einem Puppenhaus nachempfunden ist, Urlaub machen. Eine andere Welt als die hiesige 4 ZKB.

Wie man lebt, so wohnt man, lautet ein Sprichwort. Und daran ist viel Wahres. Das hat man auch beim Möbelhersteller Ikea erkannt: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“, fragt der seine Kundinnen und Kunden provokativ. Interessant wäre, was wohl der gute alte König Ludwig II., der in Sachen Immobilien Zeichen setzte, darauf geantwortet hätte, wenn man ihm ein Billy-Regal ins Schloss gestellt hätte. Man stellt sich das besser nicht vor.

Mit dem Kini kann der normale Bayer sowieso nicht mithalten: 4 ZKB lautet der Code einer typischen Mietwohnung im Freistaat. Übersetzt heißt das: vier Zimmer, Küche, Bad. Ein zweites B am Ende bedeutet einige Quadratmeter Freiluftluxus: Dann hat die Wohnung auch einen Balkon. Was macht das mit den Menschen?

Die Villa steht nur an zwei Nächten zur Verfügung

Diese Frage zu beantworten würde Bücher füllen und ist an dieser Stelle nicht möglich. Wem aber der 4-ZKB-Einheitswohnbrei zu langweilig ist und wer sich schon immer mal aus dem Alltagsgrau beamen wollte, dem bietet sich ab Mitte Juli im US-Prominentenort Malibu (wo sonst?) eine geniale Möglichkeit.

Dort kann man sich nämlich in einer dem Original-Barbie-Puppenhaus nachempfundenen Villa über die Unterkunftsplattform Airnb einmieten. Bayerische Barbies und Kens, die ihrem Gemüt einen Farbshot verpassen wollen, um die Zukunft des Wohnens wie der deutsche Rapper Peter Fox pink zu sehen, müssen sich aber sputen. Die Villa steht nur an zwei Nächten, dem 21. und 22. Juli, zur Verfügung.

