Polizei sucht Zeugen nach Fällen von Raub in Gießen

Nach zwei Fällen von Raub in der Gießener Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Montagabend sei gegen 22.30 Uhr ein 29-Jähriger von fünf Männern mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien mit Bargeld, Handy und einer geringen Menge Drogen geflüchtet, die das Opfer bei sich hatte. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Kurz zuvor im selben Bereich, dem Kirchenplatz, wandte sich eine 19-Jährige an eine Polizeistreife und erklärte, ein unbekannter Mann habe sie geschlagen und getreten sowie ihr Handy geraubt. Ob es einen Zusammenhang gibt, sei noch unklar, erklärte die Polizei. Sie hofft nun auf Zeugenhinweise.