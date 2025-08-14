Icon Menü
Aufruf: Polizei sucht Zeugen nach Fällen von Raub in Gießen

Aufruf

Polizei sucht Zeugen nach Fällen von Raub in Gießen

Ein Mann und eine Frau sollen Opfer von bisher unbekannten Tätern geworden sein. Handys und Bargeld wurden geraubt. Gibt es Hinweise auf die Täter?
Von dpa
    Gleich zwei Fälle von Raub wurden der Polizei am Montagabend rund um den Kirchplatz in Gießen gemeldet. (Symbolbild)
    Gleich zwei Fälle von Raub wurden der Polizei am Montagabend rund um den Kirchplatz in Gießen gemeldet. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Nach zwei Fällen von Raub in der Gießener Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Montagabend sei gegen 22.30 Uhr ein 29-Jähriger von fünf Männern mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien mit Bargeld, Handy und einer geringen Menge Drogen geflüchtet, die das Opfer bei sich hatte. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

    Kurz zuvor im selben Bereich, dem Kirchenplatz, wandte sich eine 19-Jährige an eine Polizeistreife und erklärte, ein unbekannter Mann habe sie geschlagen und getreten sowie ihr Handy geraubt. Ob es einen Zusammenhang gibt, sei noch unklar, erklärte die Polizei. Sie hofft nun auf Zeugenhinweise.

