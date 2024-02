Schlager: Überraschung beim Dorf-Fasching - Dieser Star entert heimlich die Bühne

Bei diesem Überraschungsauftritt beim Dorf-Fasching richten sich die Augen aber nicht nur auf den Star. Der Grund für den prominenten Besuch steht mit auf der Bühne und ist zu Tränen gerührt.

"Also ich hab heute etwas vor, mit dem keiner rechnen wird": So steigt der 33-jährige Schlager-Star in das Video auf Instagram ein, das vermutlich nicht nur ihren eigenen Papa zu Tränen rührte. Denn bei ihrem Überraschungsauftritt geht es für eine erfolgreiche Sängerin "back to the roots", also zurück zu den Wurzeln - auf einen Faschingsball in der Heimat.

Melissa Naschenweng: der Schlager-Star aus Österreich

Egal ob große Bühne beim Sommer-Open-Air vor Hunderten Fans, TV-Aufzeichnung oder kleiner Empore beim Dorf-Fasching im 300-Seelen-Ort: Für Melissa Naschenweng zählt bei ihren Auftritten vor allem die Musik und große Emotionen. Beides hat sie nun in ihrer Heimat im österreichischen Bundesland Kärnten unter Beweis gestellt.

Die Stimmung beim kleinen Dorf-Fasching in Würmlach war bestens, es wurde geschunkelt, während die Band "Die Wolyayerseer" ihre Stücke zum Besten gaben. Wie das Instagram-Video zeigt, bahnte sich Melissa Naschenweng als Cruella de Vil verkleidet ihren Weg durch die Feiernden hin zur Bühne. Denn dort spielte niemand Geringeres als ihr eigener Vater Andreas Müllmann.

Schlager-Star: Melissa Naschenweng überrascht Papa

Zu ihren bekanntesten Liedern zählen neben "I steh auf Bergbauernbuam", "Difigiano" und "Traktorführerschein" auch "Kompliment". Und genau ein solches wollte sie ihrem Vater aussprechen. "Ich war am Faschingsball und mein Papa hat mit seinen Wolayerseern für Stimmung gesorgt… was er nicht wusste, ich war auch unter den Gästen, und ihm wurde geflüstert, dass ein Fan gerne mit ihm singen möchte", erklärte sie auf Instagram.

Daher schnappte sich die Sängerin ein Schild mit der Frage "Darf ich Kompliment singen" und schwups war sie auf der Bühne und schmetterte textsicher zusammen mit ihrem Papa ihren Hit. Und dem Vater wiederum wurde schlagartig klar, dass seine Tochter heimlich die Bühne enterte.

Das sagt Melissa Naschenwengs Papa zur Überraschung

"Papa, ein Kompliment an dich", rief Melissa Naschenweng ihm zu, er drückte ihr danach ein Küsschen auf den Kopf. "Tränen hab ich in den Augen, weil ich das nicht alle Tage erleben darf", antwortete der sichtlich stolze Papa. Der Tochter ging es offenbar nicht anders. "Gar nicht so einfach zu singen, wenn so viele Emotionen hochkommen und sich ein Papa zu Tränen freut", befand sie nach dem Auftritt. Während Papa und Band im Anschluss an den Gastauftritt weiter performten, legte die 33-Jährige Tanzeinlagen in der ersten Reihe hin - ganz nah beim Papa.

