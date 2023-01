Warnung vor Glatteis und Frost in Augsburg

Die Woche beginnt mit Glätte und Frost. Auf den Straßen in und um Augsburg ist am Montag Vorsicht geboten.

Auf den Straßen in und um Augsburg ist Vorsicht geboten: Zum Wochenstart wird es glatt. Die Temperaturen sinken am Montagmorgen auf rund 0 Grad. Der Morgenfrost sorgt in diesem Zuge dafür, dass es auf den Straßen in der Stadt und der Region rutschig werden kann. Es wurde dahingehend eine amtliche Warnung herausgegeben.

Glättewarnung heute in Augsburg: Warnung vor Glatteis und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Montag eine amtliche Warnung vor geringer Glätte herausgegeben. Diese gilt für Augsburg und die Region, aber auch den Rest Bayerns. Sie gilt zunächst bis 10.00 Uhr morgens. In den folgenden Tagen könnte sich allerdings ein ähnliches Bild auf den Straßen zeichnen. Gut möglich, dass die Warnung daher verlängert wird.

Neben der Glättewarnung hat der DWD auch eine amtliche Warnung vor Frost herausgegeben, die ebenfalls bis 10.00 Uhr gilt. Demnach tritt leichter Frost bei Temperaturen bis -2 Grad auf. In Tal- und Muldenlagen kann es noch etwas kälter werden, bis -4 Grad.

Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Die Wetterwarnungen des DWD entsprechen Warnungen der Stufe 1. Die Skala reicht bis zu Warnungen der Stufe 4. Diese werden bei extremen Wetterbedingungen herausgegeben. Auch bei Warnungen der Stufe 1 ist jedoch Vorsicht geboten.

Warnung vor Glätte und Frost: Wie entwickelt sich das Wetter in Augsburg in dieser Woche?

An einen gewissen Grad an Glätte muss man sich in Augsburg in dieser Woche offenbar gewöhnen. Die Temperaturen sollen auch am Dienstagmorgen und Mittwochmorgen um die 0 Grad liegen. Daher herrscht Glättegefahr und Gefahr für Frost.

Am Montag und Dienstag soll es in Augsburg allerdings trocken bleiben. Daher besteht wenig Gefahr für extremes Glatteis. Am Mittwoch könnte dann ein leichter Schneefall einsetzen. Bei Temperaturen um -1 Grad. Auf den Straßen ist dann besondere Vorsicht geboten.

