Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

Die Versteigerung einer Basketballsammelkarte mit Autogrammen der beiden NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant hat fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. Die Karte - ein Unikat mit den Bildern, Uniformlogos und Autogrammen der beiden Spieler - habe am Samstag eine Rekordsumme erzielt, gab das Auktionshaus Heritage Auctions auf der Plattform X bekannt. Wer die Karte ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Kobe Bryant und Michael Jordan gehören zu den besten Spielern der NBA-Historie. Bryant spielte für die Los Angeles Lakers spielte. Er kam 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben. Der 62 Jahre alte Jordan hat in den 90er-Jahren mit den Chicago Bulls sechs Meistertitel geholt.
Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus den Karrieren der beiden Basketballspieler wurden schon mehrfach teuer versteigert.
