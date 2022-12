T-Rex-Schädel für sechs Millionen Dollar versteigert

So gut erhalten ist kaum ein anderer Schädel des berühmten Dinosauriers. Bei Sotheby's bringt der 76 Millionen alte Knochen Millionensumme ein. Die Experten hatten allerdings noch viel mehr erwartet.

Der Schädel eines Tyrannosaurus rex ist bei einer Auktion in New York für rund sechs Millionen Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro) versteigert worden. Für 6,1 Millionen Dollar habe ein anonymer Bieter am Freitag den Zuschlag erhalten, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Zuvor hatten die Experten von Sotheby's bis zu 20 Millionen Dollar erwartet.

Es handelt sich nach Angaben des Auktionshauses um eines der vollständigsten Schädelknochen-Sets, die je entdeckt worden seien.

Der rund 76 Millionen Jahre alte Schädel mit dem Spitznamen "Maximus" sei auf einem Privatgrundstück im US-Bundesstaat South Dakota entdeckt worden. Er sei etwa zwei Meter groß und wiege etwa 90 Kilogramm.

Erst im Sommer war in New York ein Gorgosaurus-Skelett für rund sechs Millionen Dollar versteigert worden, kurz zuvor ein Skelett der Dinosaurier-Art Deinonychus antirrhopus für rund zwölf Millionen Dollar. 2020 brachte ein Skelett eines Tyrannosaurus rex mehr als 30 Millionen Dollar. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

