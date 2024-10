„Aura“ ist Jugendwort des Jahres 2024

Der Langenscheidt Verlag hat wieder das Jugendwort des Jahres gesucht. Dazu waren Jugendliche zwischen elf und 20 Jahren aufgerufen, ihre Vorschläge einzusenden. Die Fachjury hatte bereits im Sommer die zehn Favoriten bekannt gegeben und dann auf eine Top-3 reduziert: Das Siegerwort „Aura“, „Schere“ sowie das umstrittene Wort „Talahon“ gingen um den Titel als Jugendwort des Jahres ins Rennen. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde „Aura“ als Jugendworts des Jahres 2024 gekürt.

Jugendwort 2024: Das bedeutet das Gewinnerwort „Aura“

Aura (Bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung oder den Status, oft scherzhaft verwendet. Beispiel: „Wenn du denkst, es gibt keine Stufe mehr und stolperst. -5000 Aura“)

Jugendwort 2024: Die Top-3 und ihre Bedeutungen:

Talahon (Arabisch für „Komm her“; Mit „Talahon“ ist eine bestimmte Gruppe junger Menschen gemeint. Der Begriff wird in den sozialen Medien meist genutzt, um ein Stereotyp zu beschreiben, das sich in etwa so zusammenfassen lässt: Meist geht es um männliche Jugendliche und junge Erwachsene, nicht selten mit Migrationsgeschichte, die sich in Gruppen auf öffentlichen Plätzen in Großstädten treffen, dabei E-Zigaretten - sogenannte Vapes - rauchen und auf Ärger aus sind. Vermutlich ein Insider-Begriff oder eine lokale Referenz. Beispiel: „Mit meiner Brusttasche fühle ich mich heute wie ein Talahon.“)



Schere (Möglicherweise eine Referenz zu einem Spielbegriff oder einer Aktion in Fortnite. Beispiel: „Gestern Fortnite gespielt, aber musste die Schere heben.“ Dient als Schuldeingeständnis.)

Nach Angaben von Langenscheidt flossen in das Voting Begriffe ein, die zum regelmäßigen Sprachgebrauch Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter von 11 bis 20 Jahren gehören. Auf Plattformen wie Instagram, Tiktok und Reddit seien Geläufigkeit und Verwendung geprüft worden. „Wurde ein Begriff als verbreitet und oft genutzt eingestuft, und war er außerdem nicht durch eine Kampagne gezielt initiiert und damit kein Fake, blieb er weiter im Rennen.“ Ausgeschlossen wurden hingegen unter anderem Begriffe mit eindeutig beleidigendem, diskriminierendem oder sexistischem Bezug.

Langenscheidt Verlag: Finale um Jugendwort des Jahres: Das war die Top-10

"Goofy", "smash" und "cringe" waren die letzten drei Jugendwörter des Jahres. Das waren die restlichen sieben Top-Anwärter auf den Titel 2024 inklusive der Erklärung von Langenscheidt:

Hölle nein (Starke Ablehnung, ähnlich dem englischen „Hell no“. Beispiel: „Am Samstag um 8 aufstehen? Hölle nein!“)

Digga(h) (Anrede für einen Freund oder Bekannten. Beispiel: „Digga(h), komm mal her.“)

Nein Pascal, ich denke nicht (Ausdruck der Ablehnung, besonders wenn jemand unrealistische Erwartungen hat. Beispiel: Wenn er sagt, dass du dich als erstes melden und die Dates planen sollst – „Nein Pascal, ich denke nicht.“)

Pyrotechnik (Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen. Beispiel: „Pyrotechnik! Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen!“)

Yolo (Steht für „you only live once“. Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen. Beispiel: „Gestern mein ganzes Gehalt für Bubble Tea und Klamotten ausgegeben. Yolo.“)

Akh (Anrede für einen Freund, möglicherweise arabischen Ursprungs. Beispiel: „Was geht morgen, Akh(i)?“)

Yurr (Begrüßung und Einleitung einer Frage. Beispiel: „Yurr! Was ging am Wochenende?“)

Jugendwort des Jahres 2024: So läuft die Wahl ab

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres erfolgt in drei Phasen. Die erste Phase hat am 29. Mai begonnen. Bis zum 18. Juli konnten auf der Webseite von Langenscheidt Vorschläge eingereicht werden. "Die Wörter müssen nicht zwingend deutsch sein. Auch Begriffe aus dem Arabischen, Türkischen, Englischen oder anderen Sprachen zählen, wenn sie häufig genutzt werden", erläuterte der Verlag. Einreichungen mit beleidigendem, diskriminierendem oder sexistischem Bezug sowie offensichtliche Fakes oder von Influencern initiierte Kampagnen werden den Angaben nach nicht berücksichtigt.

Bis zum 8. Oktober entschieden die Jugendlichen über das Siegerwort. Teilnehmen darf zwar grundsätzlich jeder, für die Auswertung relevant sind jedoch nur die Vorschläge von Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren.

Jugendwort des Jahres 2024 wird auf Frankfurter Buchmesse verkündet

Das Jugendwort des Jahres 2024 wurde – wie bereits im vergangenen Jahr – live auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben.

Jugendwort des Jahres 2023 wurde "goofy"

Im vergangenen Jahr hatte der Begriff "goofy" das Rennen gemacht. Es beschreibt eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Bereits seit 2008 gibt es das "Jugendwort des Jahres". Damals wurde "Gammelfleischparty" als Synonym für eine Ü-30-Party gekürt.