Schauspiel studieren: Wo und wie ist das möglich?

In Deutschland und deutschsprachigen Nachbarländern gibt es viele Möglichkeiten, um Schauspiel zu studieren. Wo geht das und welche Voraussetzungen gelten?

Wer als Schauspieler eine große Karriere macht, kann steinreich werden - zumindest in Hollywood und wenn man zu Größen wie Tom Cruise, George Clooney, Julia Roberts oder Nicole Kidman zählt. Die größten Stars der Szene lassen sich jede Rolle mit einer Millionen-Summe versüßen. Obendrein erscheint der Beruf der Schauspielerin oder des Schauspielers ohnehin als Traumjob. Auch wenn das vor allem auf das Genre ankommt. Denn Komödien und Actionfilme sind ebenso wenig zu vergleichen wie Liebesromanzen und Horrorstreifen.

Hinzu kommt, dass es bei dem Beruf auch große Unterschiede gibt. Manche sind in Film und Fernsehen vor der Kamera zu Hause, andere auf den Theaterbühnen der Welt. Ein bisschen Unterhaltungs- und Improvisationstalent kann dabei nie schaden.

Zwar ist der Begriff Schauspieler nicht geschützt, weshalb auch viele Quereinsteiger in der Branche tätig sind, deren besondere Gabe vielleicht eher zufällig entdeckt wurde. In den allermeisten Fällen führt der Weg in den Beruf aber über ein Studium und eine Schauspielschule. Damit befasst sich dieser Text.

Wobei natürlich immer die Frage über allem steht: Welches Studium passt zu mir? Zwischen dualem und normalem Studium gibt es große Unterschiede. Und welche Versicherungen sind für Studenten sinnvoll? Wichtig kann auch die Frage werden, ob sich BAföG oder Studienkredit mehr lohnt.

Wo kann man Schauspiel studieren?

Das Portal studieren.de listet 16 Hochschulen auf, an denen Schauspiel gelehrt wird. Dabei wird betont, dass die Namen der Studiengänge variieren können, obwohl sich das Studium inhaltlich ähnelt. Genannt werden:

Hochschule für Musik und Theater " Felix Mendelssohn-Bartholdy " Leipzig ( Schauspiel , Master of Arts)

" ( , Master of Arts) Universität der Künste Berlin ( Schauspiel , Diplom)

( , Diplom) Hochschule Macromedia in Berlin ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

( , Bachelor of Arts) Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ( Schauspiel , Diplom)

in ( , Diplom) Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

in ( , Bachelor of Arts) Hochschule für Musik und Theater Rostock ( Schauspiel , Diplom)

( , Diplom) Hochschule für Musik und Theater Hamburg ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

( , Bachelor of Arts) Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ( Schauspiel , Diplom)

( , Diplom) Folkwang Universität der Künste in Essen ( Schauspiel , Diplom)

in Essen ( , Diplom) Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main ( Schauspiel , Diplom)

( , Diplom) Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart ( Schauspiel , Bachelor)

( , Bachelor) Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg ( Schauspiel , Bachelor)

in ( , Bachelor) Hochschule Macromedia in Freiburg ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

( , Bachelor of Arts) Hochschule für Musik und Theater München ( Schauspiel , Bachelor)

( , Bachelor) Hochschule Macromedia in München ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

, Bachelor of Arts) Athanor Akademie – Fachakademie für Darstellende Kunst in Passau ( Schauspiel , Diplom)

Das Portal studis-online.de ergänzt hier noch diese beiden Hochschulen:

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn ( Schauspiel , Diplom)

in ( , Diplom) Folkwang Universität der Künste in Bochum ( Schauspiel , Diplom)

Das Portal studieren-studium.com hat auch einige Optionen in Österreich und der Schweiz gesammelt:

Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz (Darstellende Kunst ( Schauspiel ), Magistra bzw. Magister)

(Darstellende Kunst ( ), Magistra bzw. Magister) Anton Bruckner Privatuniversität in Linz ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

Privatuniversität in ( , Bachelor of Arts) Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ( Schauspiel , Bachelor of Arts)

( , Bachelor of Arts) Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien ( Schauspiel , Magistra bzw. Magister)

( , Magistra bzw. Magister) Universität Mozarteum Salzburg ( Schauspiel und Regie, Magistra bzw. Magister)

( und Regie, Magistra bzw. Magister) Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (Schauspielregie, Magistra bzw. Magister)

(Schauspielregie, Magistra bzw. Magister) Zürcher Hochschule der Künste (Theater, Schauspiel , Bachelor)

Außerdem finden sich auf studieren.de weitere Studiengänge, die sich mit ähnlichen Themen befassen:

Freie Universität Berlin ( Theaterwissenschaft , Bachelor of Arts, Master of Arts)

( , Bachelor of Arts, Master of Arts) Ruhr-Universität Bochum ( Theaterwissenschaft , Bachelor of Arts, Master of Arts)

( , Bachelor of Arts, Master of Arts) Johannes Gutenberg-Universität Mainz ( Theaterwissenschaft , Bachelor of Arts, Master of Arts)

( , Bachelor of Arts, Master of Arts) Ludwig-Maximilians-Universität München ( Theaterwissenschaft , Bachelor of Arts, Master of Arts)

( , Bachelor of Arts, Master of Arts) Justus-Liebig-Universität Gießen (Angewandte Theaterwissenschaft , Bachelor of Arts, Master of Arts)

Gießen (Angewandte , Bachelor of Arts, Master of Arts) Universität der Künste Berlin ( Theaterpädagogik , Master of Arts)

( , Master of Arts) Hochschule Osnabrück ( Theaterpädagogik , Bachelor of Arts)

( , Bachelor of Arts) Hochschule Osnabrück in Lingen / Ems ( Theaterpädagogik , Bachelor of Arts)

in / ( , Bachelor of Arts) Universität Siegen ( Theaterpädagogik , Master of Arts)

( , Master of Arts) Hochschule für Musik und Theater " Felix Mendelssohn-Bartholdy " Leipzig (Dramaturgie, Bachelor of Arts)

" (Dramaturgie, Bachelor of Arts) Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (Dramaturgie, Master of Arts)

(Dramaturgie, Master of Arts) Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Dramaturgie, Master of Arts)

(Dramaturgie, Master of Arts) Goethe-Universität Frankfurt (Dramaturgie, Master of Arts)

(Dramaturgie, Master of Arts) Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (Dramaturgie, Master)

(Dramaturgie, Master) Ludwig-Maximilians-Universität München (Dramaturgie, Master of Arts)

(Dramaturgie, Master of Arts) Universität der Künste Berlin (Bühnenbild, Bachelor, Master)

Schauspiel studieren: Welche Voraussetzungen gibt es?

Das Portal studycheck.de erwähnt, dass für Bewerber auf ein Schauspiel-Studium in der Regel zunächst "ein anspruchsvolles Auswahlverfahren" ansteht. Dies falle von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich aus, oftmals müssten aber bis zu drei Rollen vor einer Prüfungskommission vorgespielt werden. Die Rollen stünden den Bewerbern dabei frei.

Als wichtige persönliche Voraussetzungen werden hier Disziplin, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke genannt. Hinzu kommen ein gesundes Selbstbewusstsein und das Bedürfnis, gerne im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Gefragt seien auch Selbständigkeit und Eigeninitiative.

Außerdem müssten Schauspielstudentinnen und Schauspielstudenten in der Regel über die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife verfügen. Ohne diese öffne nur "besonders herausragendes Talent" an manchen Hochschulen die Türen. Auch ein ärztliches Gesundheitsgutachten könnte eingefordert werden.