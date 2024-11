Streaming-Tipps der Woche

Diese Woche geht es unter anderem um Männer, die nicht vergessen können.

«Ein guter Mensch» (Magenta TV)

Die türkische Rachekrimi-Serie «Ein guter Mensch» war vor wenigen Jahren ein Welterfolg. Sie wurde mit Kritikerlob und Preisen überschüttet, der Hauptdarsteller gewann einen International Emmy. Ab 5. November zeigt Magenta TV die Fortsetzung des Streaming-Hits und hat auch die ersten Folgen im Angebot. So fing alles an: Agâh (Haluk Bilginer) hat ein ruhiges Leben als Gerichtsvollzieher in einer Kleinstadt hinter sich. Jetzt ist der Witwer im Ruhestand und lebt ein geordnetes Leben in Istanbul. Doch unter der ruhigen Oberfläche brodelt es, denn es gibt eine Sache, die Agâh niemals vergessen kann: ein unaussprechliches Verbrechen, das vor Jahren an einem kleinen Mädchen begangen wurde. Als bei ihm Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wird, ändert sich plötzlich alles. Agâh ist entschlossen, alle Verantwortlichen zu töten, bevor er alles vergisst – und zieht seinen Plan durch.

«Before» (AppleTV+)

Der Kinderpsychiater Eli (Billy Crystal) trauert um seine Frau Lynn (Judith Light). Doch dann begegnet er dem verstörten Jungen Noah (Jacobi Jupe), der offensichtlich eine seltsame Verbindung zu Elis Vergangenheit hat. Eli versucht Noah zu helfen, dabei entspinnt sich eine geheimnisvolle Verbindung zwischen den beiden. Die zehnteilige Thrillerserie «Before» ist mit den ersten beiden Episoden bereits auf Apple TV++ gestartet, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Neben dem preisgekrönten Komiker und Filmemacher Billy Crystal («Harry und Sally») sind in der Miniserie unter anderem auch die mehrfache Emmy-Preisträgerin Judith Light («Wer ist hier der Boss?») und Rosie Perez («Perdita Durango») zu sehen.

«Browser Ballett Heimatquiz» (ZDF-Mediathek)

Quiz trifft Satire: Anna Dushime und Schlecky Silberstein stellen in der neuen ZDFneo-Show «Browser Ballett Heimatquiz» prominenten Kandidatinnen und Kandidaten die Fragen, die das Land wirklich bewegen - von Rassismus über Armut bis Nazis. «Was hat Goebbels Hitler zu Weihnachten geschenkt? Wie gendert man Taliban richtig? Und hat Kai Pflaume früher wirklich Boxershorts verkauft?», zitiert das ZDF aus dem Fragenkatalog. Florian Schröder, Hadnet Tesfai, Oliver Polak, Lary, Freshtorge, Tara-Louise Wittwer, Samuel Koch, Diana zur Löwen und viele mehr treten in fünf Runden gegeneinander an. Das «Browser Ballett Heimatquiz» steht jetzt in der ZDF-Mediathek.