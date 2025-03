Wolken und Regen in neuer Woche in Hessen

In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Hessen auf Regen und Wolken einstellen - die Sonne scheint selten. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, setzen sich Regenschauer und mögliche Gewitter vom Sonntag auch am Montag fort. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer ab bei Temperaturen zwischen 6 und 3 Grad. Zwischen dichten Wolken gibt es tagsüber zeitweise Sonnenschein bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.

Am Mittwoch ist es laut Prognose meist stark bewölkt und es lockert nur gelegentlich auf bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.