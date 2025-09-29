Icon Menü
Schüsse auf Nachbarn: Schwerverletzte noch nicht befragt

Auseinandersetzung

Schüsse auf Nachbarn: Schwerverletzte noch nicht befragt

Ein Streit unter Nachbarn läuft im Kreis Groß-Gerau aus dem Ruder. Es fallen Schüsse. Warum genau ist unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der genaue Hintergrund des Streits zwischen den Nachbarn ist unklar. (Archivbild)
    Der genaue Hintergrund des Streits zwischen den Nachbarn ist unklar. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa

    Nach Schüssen wegen eines Streits unter Nachbarn in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) sind die beiden schwer verletzten Kontrahenten bisher nicht befragt worden. Aus gesundheitlichen Gründen sei eine Vernehmung bislang nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Deshalb sei der Grund für den Streit bislang auch nicht aufzuklären gewesen.

    Bei der Auseinandersetzung am vergangenen Freitag wurden die beiden Männer lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Angaben soll ein 79-Jähriger auf einen 58 Jahre alten Nachbarn und dann auf sich selbst geschossen haben. Am Morgen hatten Zeugen wegen Schussgeräuschen die Einsatzkräfte alarmiert. Ermittler stellten vor Ort eine scharfe Schusswaffe sicher.

