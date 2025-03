So häufig waren die Menschen in Hessen krankgeschrieben

Im Durchschnitt sind bei der AOK versicherte Beschäftigte in Hessen im vergangenen Jahr 24,7 Tage krankheitsbedingt an ihrem Arbeitsplatz ausgefallen. Das habe eine Analyse des wissenschaftlichen Instituts der AOK für das Jahr 2024 ergeben, teilte die Krankenkasse mit. Bei der AOK Hessen sind über 1,7 Millionen Menschen versichert.

Die Fehlzeiten seien nach wie vor hoch und lägen sogar über dem bundesweiten Durchschnitt, hieß es. Deutschlandweit registrierte die Kasse 23,9 Fehltage bei ihren Beschäftigten.

Psychische Erkrankungen mit langen Ausfallzeiten

Und wie lange sind die Menschen in der Regel krankgeschrieben? «Die meisten Erkrankungen sind nach einer Woche auskuriert», erklärte die Krankenkasse. So dauerten 72 Prozent aller Ausfälle ein bis sieben Tage. Langzeitfälle von über sechs Wochen machten bei der AOK Hessen nur 2,9 Prozent aus. «Am längsten krank sind in Hessen Menschen, wenn es um ihre Psyche geht», hieß es weiter. Im Schnitt seien es 30 Tage.

Besonders häufig kommt es demnach zu Ausfällen aufgrund von Erkrankungen des Atmungssystems. So werden 29 Prozent der Krankmeldungen mit einer Influenza, mit einer Erkältung, mit einer akuten Infektion der oberen Atemwege oder mit Schnupfen (Rhinitis) berechnet. «Einberechnet sind hierbei nur gemeldete Ausfälle», hieß es. Also nicht solche, die nur ein oder zwei Tage andauerten und für die keine Bescheinigung notwendig sei.

Deutliche Unterschiede zwischen Berufsgruppen

Die AOK machte auch Angaben zu einzelnen Berufsgruppen. Die meisten krankheitsbedingten Ausfalltage gab es demnach in Berufen aus der Ver- und Entsorgungsbranche mit 38,1 Tagen. Diese Berufe seien häufig mit hoher körperlichen Belastung verbunden und es gebe überdurchschnittlich viele Arbeitsunfälle, erklärt der AOK-Bundesverband. Verhältnismäßig wenig krank in Hessen sind dagegen beispielsweise Ärztinnen und Ärzte (11,3 Tage) oder Menschen, die im Friseurgewerbe tätig sind (15,7 Tage).