Top-Job zu vergeben: Wangerooge sucht einen Bürgermeister

Vom hohen Norden her blinkt ein Leuchtfeuer bis in unsere südlichen Gefilde. Wo brennt’s denn da? Wangerooge, die Insel im niedersächsischen Wattenmeer, findet keinen neuen Bürgermeister. Auf dem nicht mal acht Quadratkilometer kleinen Eiland herrscht Fachkräftemangel im gehobenen Verwaltungssegment. Offensichtlich sieht sich keine(r) der nur rund 1.100 Einwohner in der Lage, ans Steuerrad der östlichsten der sieben bewohnten ostfriesischen Inseln zu treten.

Weshalb jetzt mehrere Parteien des Wangerooger Gemeinderats zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen haben, um die Insel-Spitze endlich wieder zu besetzen. Eine Stellen-Anzeige wurde geschaltet in mehreren Blättern, die bis weit ins Küstenland hinein Signal von der Suche geben sollen.

Die Anforderungen eines Insel-Bürgermeisters

Das Pfund, womit die Kandidaten gefischt werden sollen, lautet: „Bei uns können Sie an verantwortlicher Stelle Zukunft gestalten!“ Zukunft gestalten? Könnte sich auf der beliebten Touristen-Insel tatsächlich interessant ausnehmen. In der Verkehrspolitik beispielsweise, Wangerooge ist schließlich autofrei. Soll der Bürgermeister für die Zukunft also lieber auf vierspurige Radlerbahnen setzen oder sich für fußgängerfreundliches Tempo 10 ins Zeug legen? Oder gar das Schienennetz der Inselbahn erweitern, eventuell Hochgeschwindigkeit zwischen Anleger West und Flugplatz (ja, den gibt‘s tatsächlich)?

Schon einmal haben die Insulaner mit einer Stellen-Annonce Erfolg gehabt. Damals ging es um den Posten des Leuchtturmwärters, die Ausschau per Anzeige bescherte Hunderte Bewerbungen. Vielleicht lässt sich der Coup wiederholen, vielleicht kann Wangerooge in Sachen Bürgermeistersuche bald Lichtblick signalisieren.