Ruhiges Wetter mit Frost und Nebel in Hessen

In den kommenden Tagen bleibt es in Hessen ruhig und meist trocken. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnte in den Nächten allerdings örtlich vor Frost, Nebel und Glätte.

In der Nacht zum Montag ist es den Meteorologen zufolge teils gering bewölkt oder klar, teils neblig-trüb oder hochnebelartig bedeckt. Die Tiefstwerte liegen bei minus 3 bis minus 7 Grad, in Tallagen des nordhessischen Berglandes bei bis zu minus 9 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. Örtlich ist mit Glätte zu rechnen.

Für Montag sagt der DWD nach teils zögerlicher Nebelauflösung heiteres bis sonniges und trockenes Wetter vorher. Teils kann es aber auch den ganzen Tag neblig-trüb bleiben. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bildet sich den Angaben zufolge gebietsweise Dunst und Nebel. Ansonsten ist es meist klar und trocken. Die Temperaturen kühlen auf minus 3 bis minus 6 Grad ab. Am Dienstag bleibt es örtlich den ganzen Tag neblig-trüb. Nachdem sich der Nebel teils zögerlich aufgelöst hat, wird es größtenteils aber heiter bis sonnig und niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 2 bis 5 Grad.