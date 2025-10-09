Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Aussichten: Wolken und vereinzelt Regen in kommenden Tagen

Aussichten

Wolken und vereinzelt Regen in kommenden Tagen

Das Wetter bleibt trüb zum Wochenende hin. Die Menschen in Hessen müssen sich mitunter auf Sprühregen einstellen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die kommenden Tage bringen Wolken und auch Regen. (Archivbild)
    Die kommenden Tage bringen Wolken und auch Regen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Das Wetter in Hessen bleibt herbstlich. Wolken und teils Regen oder Sprühregen am Vormittag sagt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach voraus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Auch zum Wochenende hin ändert sich den Meteorologen zufolge wenig. Wolken und Sprühregen soll es am Freitag geben. Zum Nachmittag kann es sich im Süden und Norden auflockern. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 18 Grad.

    Sonniger werden die Aussichten auch am Samstag nicht. Der Himmel soll sich auch am Sonntag bedeckt bis stark bewölkt zeigen. Es bleibt dem Wetterdienst zufolge aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen dann auf maximal 16 Grad.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden