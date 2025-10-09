Wolken und vereinzelt Regen in kommenden Tagen

Das Wetter in Hessen bleibt herbstlich. Wolken und teils Regen oder Sprühregen am Vormittag sagt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach voraus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Auch zum Wochenende hin ändert sich den Meteorologen zufolge wenig. Wolken und Sprühregen soll es am Freitag geben. Zum Nachmittag kann es sich im Süden und Norden auflockern. Die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 18 Grad.

Sonniger werden die Aussichten auch am Samstag nicht. Der Himmel soll sich auch am Sonntag bedeckt bis stark bewölkt zeigen. Es bleibt dem Wetterdienst zufolge aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen dann auf maximal 16 Grad.