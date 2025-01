Zverev-Freundin Sophia Thomalla: Glücksbringerin im Finale?

Wenn Alexander Zverev am Sonntag im Final-Showdown der Australian Open nach seiner ersten Grand-Slam-Trophäe greift, fiebert auch Sophia Thomalla auf der Tribüne mit. Die TV-Moderatorin ist erstmals bei einem Grand-Slam-Finale ihres Freundes vor Ort - als Glücksbringerin?

«Nach dreieinhalb Jahren hoffe ich, dass ich auch mal ein Turnier gewinne mit ihr», antwortete Zverev auf diese Frage lächelnd: «Es wäre schön, wenn ich meinen ersten Grand Slam mit ihr gewinne.»

Der Hamburger hat schon 23 Turniere auf der ATP-Tour gewonnen - nur eben keines der vier Major-Turniere. Beim verlorenen US-Open-Finale 2020 war er noch nicht mit Thomalla liiert. Bei der Fünf-Satz-Enttäuschung im Vorjahr beim Endspiel der French Open war seine Freundin in Thailand zu Dreharbeiten für ihre RTL-Show «Are you the one».

Die Beziehung hatte Thomalla im Oktober 2021 bei Instagram mit einem gemeinsamen Kuschel-Bild vom Strand und dem Kommentar «Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel...» öffentlich gemacht. Seitdem ist das Interesse am Promi-Paar groß - auch bei den Australian Open.

«Gipfel deutscher Coolness»

Das spezielle Handgruß-Ritual vor und nach Zverevs Matches wird regelmäßig von den Kameras in den Katakomben eingefangen und sorgt für Gesprächsstoff. Beide klatschen dabei ihre Handflächen gegeneinander, geben sich nochmal die Hand, dann die Faust und schließlich einen Kuss.

«Du musst verstehen, wir sind Deutsche», sagte Zverev, als ihn Ex-Profi Jim Courier nach dem Viertelfinalsieg gegen den US-Profi Tommy Paul darauf ansprach: «Das ist der Gipfel deutscher Coolness, weiter geht es nicht.»

Zverev spielt, Thomalla wäscht

Zverev (27) kann das öffentliche Interesse an der Geste nicht ganz nachvollziehen. Er habe mit jedem Mitglied aus seinem Team einen speziellen Handschlag, verriet der Weltranglistenzweite. «Natürlich ist es süßer mit Sophia», sagte der Hamburger. Aber inzwischen sei es ihm und seiner Freundin «fast sogar schon peinlich, den jetzt zu machen, weil irgendwie jeder darüber spricht».

Die 35-jährige Thomalla hält sich während der Turniertage in Melbourne im Hintergrund. Sie gibt hier keine Interviews und hält sich auch mit Posts in den sozialen Medien zurück. Während der Zeit zwischen den Matches koche sie und kümmere sich um Zverevs Klamotten, sagte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla kürzlich dem «Spiegel» über die Zeit in Zverevs Tross: «Ich genieße es, einmal nicht der bunteste Hahn im Korb zu sein.»

Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei einem Auftritt auf dem Roten Teppich Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa