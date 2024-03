Australien

vor 37 Min.

Australier will Schlange in Kindergarten fangen und stirbt nach Biss

In Australien ist ein Mann nach einem Schlagenbiss gestorben. Das Tier hatte sich in einen Kindergarten verirrt.

Ein Australier wollte am Dienstag eine Schlange, die sich in einen Kindergarten verirrt hatte, fangen. Dabei wurde er mehrmals in den Arm gebissen. Wenig später erlitt er einen Herzstillstand.

Von Svenja Moller