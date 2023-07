Australien

vor 16 Min.

Mysteriöses Objekt an australischem Strand entdeckt

Foto: -/Australian Space Agency via AAP, dpa

Dieses zylindrische Objekt wurde am Strand von Green Head etwa 250 Kilometer nördlich von Perth angespült.

An einem abgelegenen Strand in Australien wurde ein meterhoher Kanister angespült. Um was es sich dabei handelt und woher das Objekt kommt, ist unklar.

