Tropensturm "Jasper" sorgt für Land unter in Queensland

Überschwemmungen durch den Zyklon «Jasper» in der Nähe des Barron River in Cairns.

Sturm "Jasper" hat an der australischen Nordostküste zwar an Wucht verloren, überzieht die Region aber weiter mit heftigem Regen. Zahlreiche Menschen sind in den Fluten schon in Not geraten, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Regenmassen des Tropensturms "Jasper" haben im australischen Bundesstaat Queensland Gebiete unter Wasser gesetzt und Anwohner zur Flucht genötigt. In der Region Cairns, unter anderem in der Gegend um den anschwellenden Fluss Barron River und unterhalb des Copperlode-Falls-Damms, wurden Anwohner aufgefordert, sich in höheren Lagen in Sicherheit zu bringen. Der Flughafen der Stadt Cairns musste wegen Überschwemmungen geschlossen werden. Queenslands stellvertretender Regierungschef Steven Miles zeigte sich angesichts des anhaltenden Regens tief besorgt über die Lage in Australiens hohem Norden und sprach von einem "ernsthaften Wetter-Notfall". Mehr als 10 000 Menschen waren Miles zufolge am Sonntagnachmittag (Ortszeit) ohne Strom. Einige Anwohner seien zudem vom Unwetter in ihrem Zuhause eingeschlossen worden. Eine Zehnjährige, die im Ort Beerwah einen Blitzschlag erlitten hatte und im Kinderkrankenhaus in Brisbane versorgt wurde, schwebte nach Angaben australischer Medien weiter in Lebensgefahr. Noteinsatzkräfte warnen vor gefährlichen Fluten Zahlreiche Menschen mussten laut der Feuerwehr von Queensland gerettet werden, nachdem sie versucht hatten, überschwemmte Straßen mit dem Auto zu durchfahren. "Wir können nicht deutlicher betonen, wie gefährlich das ist, nicht nur für diejenigen, die sich absichtlich ins Wasser begeben, sondern auch für unsere Noteinsatzkräfte, die ihr Leben riskieren, um euch zu retten", schrieb die Feuerwehr auf der Plattform X. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der tropische Wirbelsturm "Jasper" hatte am Mittwoch Australiens Nordostküste erreicht. Im Verlauf hatte sich der zunächst als Zyklon der Stufe Zwei eingestufte Sturm auf ein Tief abgeschwächt, welches die Region weiter mit rekordverdächtigen Niederschlägen überzieht. Die betroffene Region ist eher dünn besiedelt, in den tropischen Gefilden südlich des Äquators ist jetzt die sommerliche Regenzeit. Die Behörden warnten, dass der heftige Regen noch mindestens einen weiteren Tag anhalten und sich das "lebensbedrohliche Ereignis" noch fortsetzen werde. (dpa)

