Deutscher Kulturpolitikpreis geht an Monika Grütters

Die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird mit dem Kulturpolitikpreis ausgezeichnet. Während ihrer Amtszeit seien kulturpolitische Themen deutlich hör- und sichtbarer geworden, teilte der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Kulturverbände, mit.

Grütters (63) war von 2013 bis 2021 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Staatsministerin für Kultur und Medien. In der Zeit begann auch die Corona-Pandemie, in der Kultureinrichtungen vorübergehend schließen mussten.

Sie habe sich in dieser Zeit engagiert und kompromisslos für Künstlerinnen, Künstler und Kultureinrichtungen eingesetzt, teilte der Kulturrat mit. Der Preis soll Grütters am 24. September in Berlin verliehen werden.

Frühere Preisträger sind etwa die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Die Auszeichnung wird seit 2021 verliehen und ist aus dem früheren «Kulturgroschen» hervorgegangen.