Zuschauerpreis für Yascha Finn Nolting bei Festspielen

Der Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele geht in diesem Jahr an den Schauspieler Yascha Finn Nolting für die Rolle als Karl von Moor in dem Schiller-Drama «Die Räuber». Die Auszeichnung, deren Ergebnis auf einer Online-Befragung und auf der Abgabe von Stimmzetteln beruht, sollte dem 1994 in Schwäbisch Hall geborenen Schauspieler am Montagabend bei der Abschlussgala der Festspiele überreicht werden.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Simon Zigah für seine Rolle als Mackie Messer in «Die Dreigroschenoper».

Mehr als 100.000 Festspielbesucher in diesem Jahr

Die Festspiele in Osthessen gehören zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. Zu den Aufführungen in diesem Jahr kamen nach Angaben der Festspielleitung 101.687 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Auslastung lag bei rund 85 Prozent. Das Programm der 75. Ausgabe soll am 26. August bekanntgegeben werden.