Violinistin Anne-Sophie Mutter erhält Staufermedaille

Die Violinistin Anne-Sophie Mutter wird mit der Großen Staufermedaille in Gold ausgezeichnet. Die Musikerin werde für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement gewürdigt, das sie insbesondere in der musikalischen Nachwuchsförderung gezeigt habe, teilte das Staatsministerium in Stuttgart mit.

Die im badischen Rheinfelden im Kreis Lörrach geborene 61-Jährige fördert schon lange musikalischen Nachwuchs und hat zahlreiche Benefizkonzerte gegeben. Sie hatte bereits im Alter von 13 Jahren mit ihrer Geige den berühmten Dirigenten Herbert von Karajan beeindruckt, der ihr Mentor wurde. Bald gelangte die hochbegabte Violinistin zu Weltruhm.

Die Staufermedaille ist eine besondere persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für langjährige Verdienste um das Land und um das Gemeinwohl. Sie wird nach Angaben des Staatsministeriums in der Regel in Silber vergeben, in seltenen Fällen auch in Gold.