«Zootier des Jahres» wird in Stuttgart gekürt

In Stuttgart wird heute (11.00 Uhr) bekanntgegeben, welches Tier als Nachfolger von Gecko und Krokodil, Pustelschwein und Ara neues «Zootier des Jahres» wird. In der Wilhelma, dem einzigen Zoologisch-Botanischen Garten in Deutschland, soll der Titelträger vorgestellt werden. Als Schirmherr der diesjährigen Aktion wird Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet.

Beim «Zootier des Jahres» geht es den Machern um den Artenschutz. Die Kampagne wurde 2016 ins Leben gerufen, um sich für stark gefährdete Tierarten einzusetzen, die nicht so bekannt sind oder deren Bedrohung selten besprochen wird. Damit keine Tiergruppe zu kurz kommt, wird immer zwischen Fell, Federn und Schuppen abgewechselt. Mit der Wahl sollen konkrete Artenschutzprojekte unterstützt werden, etwa in Vietnam oder Südamerika.

Im vergangenen Jahr wurde der Gecko zum Zootier des Jahres gekürt.