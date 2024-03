Nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen können für Autofahrer teuer werden. Manchmal reicht es, wenn man den falschen Gegenstand mit sich führt, damit es eine saftige Geldstrafe gibt.

Es gibt einige Gegenstände, die man im Auto unbedingt mitführen sollte. Dazu zählen der Verbandskasten, aber auch Warnwesten oder ein Warndreieck. Einige Gegenstände können Autofahrer aber in Bedrängnis bringen, wenn sie bei einer Kontrolle im Auto entdeckt werden - und das kann unter Umständen richtig teuer werden. Ein Gegenstand, den hierbei die meisten Autofahrer nicht auf dem Zettel haben dürften, kann sogar dazu führen, dass es ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro geben kann. Um was für einen Gegenstand es sich handelt und was Sie beachten müssen, lesen Sie im folgenden Artikel.

Bis zu 10.000 Euro Strafe: Diesen Gegenstand dürfen Sie nicht im Auto haben

10.000 Euro hat nicht jeder mal eben so übrig. Umso ärgerlicher, wenn es dann bei einer Kontrolle eine solch hohe Strafe gibt. Wie der ADAC nun mitteilte, kann das aber ganz schnell geschehen, wenn sich im Auto ein Messer befindet. Und das ist gar nicht so selten, denn immerhin führen einige Menschen ein Messer mit sich - und sei es nur, weil sie unterwegs ein Picknick geplant haben.

In einem Video klärt Annika Danner, Juristin beim ADAC, über das Thema auf. Danner hebt hervor, dass das Führen bestimmter Messerarten ohne ein berechtigtes Interesse nicht nur verboten sei, sondern auch empfindliche Strafen nach sich ziehen kann. "Wenn ihr für die verbotenen Messer kein berechtigtes Interesse zum Führen habt, zum Beispiel, weil ihr sie beruflich braucht, droht euch eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro", warnt Danner eindrücklich in dem kurzen Video.

Das Führen von Messern und anderen Waffen ist im deutschen Waffengesetz (WaffG) geregelt. Die relevanten Bestimmungen finden sich insbesondere in Paragraph 42a WaffG, der das Führen bestimmter Messertypen in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse untersagt. Trotz dieses strengen Verbots erkennt das Gesetz aber an, dass es legitime Gründe geben kann, die das Führen dieser Waffen und Gegenstände erforderlich machen. Deshalb sieht der zweite Absatz des Paragrafen Ausnahmen von diesem Verbot vor, sofern die Waffen und Gegenstände unter bestimmten Bedingungen transportiert oder verwendet werden. Eine solche Ausnahme ist der Transport in einem verschlossenen Behältnis, der es unmöglich macht, unmittelbar auf die Waffe zuzugreifen. Die Expertin unterstreicht diesbezüglich allerdings: "Dafür reicht es in der Regel nicht aus, diese Gegenstände ins Handschuhfach zu legen, weil sie immer noch griffbereit sind."

Messer können Autofahrer hohe Strafen einbringen

Ausnahmen gelten durch das bereits erwähnte "berechtigte Interesse". Neben dem Beruf fallen darunter auch Brauchtumspflege, der Sport oder andere allgemein anerkannte Zwecke. Liegt dieses Interesse jedoch nicht vor, kann es zu Geldstrafen kommen.

Zu den nach dem Waffengesetz verbotenen Messern zählen:

alle Einhandmesser

Messer, die eine feststehende Klinge von über 12 cm haben

Messer, die als Waffe eingestuft sind

Eine beruhigende Nachricht gibt es jedoch für Besitzer von herkömmlichen Taschenmessern; diese sind laut der Expertin meist von den Vorschriften ausgenommen.

