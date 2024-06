Klimaanlagen im Auto können krank machen: Das sollten Sie unbedingt tun, um das zu verhindern

In Deutschland werden Klimaanlagen in Fahrzeugen nicht ausreichend gereinigt, warnen Experten. Das kann Folgen für die Gesundheit der Insassen haben.

Das eigene Fahrzeug wird von gar nicht so wenigen Menschen beinahe schon als Familienmitglied betrachtet. Entsprechend pflegen viele Autofahrer ihr Fahrzeug auch umsichtig. An Besuchen der Waschanlage wird oftmals nicht gespart, gerade wenn der Saharastaub durchs Land geweht hat. Auch die Innenreinigung kommt nicht zu kurz, wobei im Falle von Feuchtigkeit im Inneren einige Fehler gemacht werden können.

Anders sieht es bei der Klimaanlage aus, die eben dafür sorgen soll, dass auch bei geschlossenen Fenstern frische Luft ins Innere strömt. Woran es hier hapert, zeigten der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) auf einer Fachpressekonferenz auf.

Klimaanlage im Auto: Gesundheitsrisiko durch Bakterien oder Schimmelpilze

Denn den Experten zufolge geht von einer nicht ausreichend gereinigten Fahrzeug-Klimaanlage ein Gesundheitsrisiko aus. Die Insassen können demnach sogar krank werden. Dagegen hilft laut VDI nur ein regelmäßiger Filterwechsel und die Reinigung der entsprechenden Anlagenteile in der Lüftungs- und Klimaanlage.

Der ZDK verweist auf "teils hohe gesundheitsschädliche Belastungen der Raumluft in Kfz-Innenräumen durch den Schadstoff-Eintrag von Fahrzeug-Klimaanlagen". So könnten sich Bakterien oder Schimmelpilze im Lüftungssystem entwickeln.

Klimaanlage im Auto: Neue Richtlinie soll bei Reinigung und Filterwechsel helfen

Dr. Andreas Winkens, Vorsitzender der VDI-Richtliniengremien zur Lufthygiene in Fahrzeugen, warnt: "Mit der gesundheitsgefährdenden Verschmutzung der Kfz-Lüftungsanlagen geht auch eine Gefährdung des Kfz-Werkstatt-Servicepersonals einher, das im Zuge der Wartungsarbeiten an den kontaminierten Systembauteilen hantiert."

Laut VDI sind die nötigen Hygienemaßnahmen in vielen Werkstätten bislang unbekannt. Zudem fehle es häufig am entsprechenden Know-how und an der technischen Ausstattung. So gehöre bei einem Filterwechsel die Reinigung des Klimasystems oder Teilen davon zumeist nicht zum Programm.

Nun wurde die neue Richtlinie VDI/ZDK 6032 Pkw/Lkw veröffentlicht, die Standards festlegt. Denn diese gab es bislang noch nicht, wie Winkens verdeutlicht: "Deshalb müssen wir hier Parameter vorschreiben, als Stand der Technik, wo wir sagen, in welchen Intervallen müssen zum Beispiel Filter gewechselt werden? Wie muss dieser Filterwechsel vonstattengehen? Welche Qualität muss das Filter haben?" Es gehe darum, "hygienisch einwandfreie Zuluft in das Fahrzeug hineinzubekommen".

Klimaanlage im Auto: Experten warnen vor Nutzung von Klickdosen

Die neue Richtlinie umfasst 32 Seiten und "repräsentiert eine ganzheitliche Formulierung von Anforderungen der Hygiene unter Berücksichtigung von baulichen, technischen und organisatorischen Einflüssen hinsichtlich der Planung, der Fertigung, der Ausführung, des Betreibens und der Wartung sowie Reinigung von raumlufttechnischen Anlagen in Fahrzeugen". Sie richtet sich an "Werkstätten, Endkunden, Fahrzeughersteller, Filterhersteller, Arbeitsmediziner".

Weiter teilt der VDI mit, die "oft genutzten und stark beworbenen Klickdosen" seien "ungeeignet, um eine hygienische Reinigung der Autoklimaanlage zu gewährleisten". Hierzu fand ein Feldtest mit Fahrzeugen verschiedener Kategorien und Fabrikate mit mindestens 50.000 Kilometer Laufleistung statt. Bei drei stark belasteten Fahrzeugen kamen diese Klickdosen zum Einsatz.

Das Produktversprechen, die Klimaanlage werde mit deren Hilfe gereinigt, habe sich in keinem Fall bestätigt. Festgestellt wurde stattdessen:

eine Steigerung der Bakterienkonzentration

eine Freisetzung von Bakterien

Bakterien werden nicht abgetötet

eine Mobilisierung von Schimmelpilzen

hohe Emissionen an VOC/TVOC-Konzentrationen

Klimaanlage im Auto: Filterwechsel und Reinigung einmal im Jahr nötig

Weiter hielt der VDI fest, dass die Raumluft in jedem dritten Pkw grenzwertig oder stark belastet ist. Wichtig sei: "Alle zwölf Monate Filterwechsel mit Filterumgebungs- und Verdampferreinigung sind nötig."

Um das Personal in den Werkstätten entsprechend auf die Anforderungen einzustimmen, sollen auf Basis der Richtlinie "Schulungs- und Weiterbildungsinhalte zu Hygieneanforderungen an die Lüftungstechnik von Kraftfahrzeugen" erarbeitet werden.

Zu diesem Zweck wird im September auf der Automechanika die neu aufgelegte Sachkundeschulung von der Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK) vorgestellt. Dabei sollen Fachkenntnisse zu diesen Schwerpunkten vermittelt werden:

grundlegendes Wissen zur regelmäßigen Hygiene von Kfz-Klimaanlagen

Reinigungs-Anforderungen der Richtlinie VDI/ZDK 6032 für Kfz-Klimaanlagen

Risiken und die Nachteile von nicht zielführenden Reinigungs-Methoden

Autofahrer sollten also zu ihrem eigenen Gesundheitsschutz darauf achten, dass die Klimaanlage regelmäßig gewartet wird und nicht zur Keim- und Bakterienschleuder mutiert. Auch wenn das Werkstattpersonal künftig entsprechend geschult ist, sollte eine ausreichende Reinigung wohl nicht als Standard angesehen werden.

