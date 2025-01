Rekordverdächtige Parkgebühren: 200.000 Euro für Dauerparken

Ob dem Fahrzeughalter etwas passiert ist? Ob die Fahrerin beschlossen hat, ein neues Leben an einem anderen Ort mit einem falschen Namen zu beginnen? Ob das Tanken zu teuer geworden ist? Es gibt so viele Fragen, die einen interessieren. Aber dieser Golf kann sie nicht beantworten, er stand nur herum - und das lange. Blöderweise auf einem Kurzzeitparkplatz vor dem Flughafen in Berlin. Es gibt günstigere Stellplätze. Mittlerweile hat es das Auto sogar in die Schlagzeilen geschafft: Der Wagen mit dem Hannoveraner Kennzeichen soll Parkgebühren in Höhe von mindestens 201.480 Euro verursacht haben. Und niemand schritt ein.

Grund dafür ist die oberste Behördenregel „Erkläre dich für nicht zuständig“. Die Flughafenverwaltung verwies auf den Parkraumbewirtschafter, der erklärte, dass man in Austausch mit den zuständigen Behörden stehe. In Hannover erklärte man, keine Auskunft geben zu können, woher das Auto komme. Die für die Sicherheit am BER verantwortliche Bundespolizeidirektion Berlin teilte mit, dass sie nichts vom Fahrzeug wisse; der für den Bereich vor dem Flughafen zuständige Brandenburger Landespolizei hätten auch keine näheren Informationen vorgelegen. Die Gemeinde Schönefeld habe vom Auto zwar gewusst, erklärte sich aber für nicht zuständig. So hätte das Auto sicher noch eine gute Weile unberührt parken können, wenn niemand berichtet hätte. Nun hielten am Dienstag um 10.45 Uhr Reporter der Bild-Zeitung fest, wie Deutschlands teuerster Parker endlich abgeschleppt wurde. Ob die danach anfallenden Kosten allerdings günstiger werden? Als Wohltätigkeitsvereine haben sich Abschleppdienste bislang noch nicht hervorgetan.