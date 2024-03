Auto: Schimmel, Bakterien und Pollen - Deshalb sollten Sie den Luftfilter im Auto regelmäßig wechseln

Die Scheiben beschlagen schneller als sonst und im Auto riecht es muffig? Dann könnte es Zeit für einen Filterwechsel sein. Wie Sie dabei vorgehen.

Den Innenraumfilter im Auto selbst zu wechseln ist möglich und es zählt zu den einfacheren Wartungsarbeiten, die Autofahrer selbst durchführen können. Ein regelmäßiger Wechsel ist wichtig, um Schadstoffe aus der Luft abzuhalten und schlechte Gerüche zu vermeiden. Wie Sie beim Filterwechsel vorgehen und was es zu beachten gilt, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Luftfilter im Auto - Warum man ihn regelmäßig wechseln sollte

Wer Wert auf eine gute Luftqualität im Fahrzeug legt, Gesundheitsrisiken minimieren und schließlich auch die Langlebigkeit des Fahrzeugs fördern will, der kommt am regelmäßigen Wechseln des Luftfilters im Innern des Autos nicht vorbei. Schließlich strömen durch die Lüftungsanlage im Auto bis zu 500.000 Lister Luft pro Stunde, wodurch die Luft im Auto bis zu fünfmal mehr Abgase, Schmutzstoffe und Allergene enthalten kann, als die Außenluft. Der ADAC erklärt in einem Beitrag sehr ausführlich, warum es wichtig ist, den Filter nicht außer Acht zu lassen:

Bessere Luftqualität: Ein sauberer Filter sorgt für frische, saubere Luft im Fahrzeuginnenraum , indem er Pollen, Staub und Schadstoffe herausfiltert. Dies ist besonders wichtig für Allergiker und Personen mit Atemwegserkrankungen. Schlechte Gerüche vermeiden: Durch das Filtern von luftgetragenen Partikeln und weil er unterbindet, dass sich Bakterien und Schimmelsporen vermehren können, hilft der Filter, unangenehme Gerüche im Auto zu verhindern. Gesundheitsschutz: Ein regelmäßiger Filterwechsel schützt die Insassen vor gesundheitsschädlichen Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmel, die sich im Klimasystem des Fahrzeugs ansammeln können. Mehr Sicherheit: Saubere Filter verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Auto sammelt und somit das Beschlagen der Scheiben und gewährleisten so eine klare Sicht für den Fahrer, was die Fahrsicherheit deutlich verbessert. Effizienz von Klimaanlage und Heizung: Ein unbelasteter Filter ermöglicht eine effizientere Arbeitsweise von Klimaanlage und Heizung, was nicht nur den Komfort erhöht, sondern auch Energie spart. Langlebigkeit des Fahrzeugs: Durch die Verringerung der Arbeitslast von Klimaanlage und Heizung trägt ein regelmäßiger Filterwechsel zur Verlängerung der Lebensdauer dieser Systeme und damit des gesamten Fahrzeugs bei.

Wichtig: Es gibt auch Fahrzeuge, die mit waschbaren Innenraumfiltern bestückt werden. Ob ihr Filter dazuzählt, können Sie im Hersteller-Handbuch herausfinden. In den meisten Fällen ist jedoch der Austausch des Filters die sicherste und effektivste Methode, um eine gute Luftqualität im Fahrzeug zu gewährleisten. Hinsichtlich der Filter gibt es drei Typen: den klassischen Faserfilter, den Kombifilter mit Aktivkohlekomponenten und den HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter).

Innenraumfilter: Wann sollte der Filter gewechselt werden?

Der richtige Zeitpunkt für den Wechsel des Innenraumfilters in Ihrem Fahrzeug hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Fahrbedingungen, wie häufig Sie das Fahrzeug nutzen und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers. Generell empfehlen viele Hersteller und Experten, den Innenraumfilter einmal jährlich oder alle 20.000 Kilometer zu wechseln, je nachdem, was zuerst eintritt. Diese Empfehlung teilt auch der ADAC in einem Video.

Wenn Sie jedoch in einer besonders staubigen oder schadstoffreichen Umgebung fahren oder Allergiker sind und daher eine besonders reine Luft im Fahrzeuginnenraum benötigen, kann es sinnvoll sein, den Filter häufiger zu wechseln. Zeichen, die auf einen notwendigen Wechsel hinweisen, sind unter anderem eine verringerte Leistung der Klimaanlage oder Heizung, ungewöhnliche Gerüche im Innenraum oder eine zunehmende Menge an Staub auf den Innenflächen des Fahrzeugs. Der ADAC weist darauf hin, dass Autofahrer den Filter in den meisten Fahrzeugen selbst austauschen können - aber eben nicht in allen. Daher sollten Sie sich vorher darüber informieren, welcher Filter in Ihrem Fahrzeug verbaut ist und wie einfach oder schwer der Wechsel vonstattengeht.

Wie wechselt man den Luftfilter im Auto? Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie genau der Innenraumfilter gewechselt wird, hängt natürlich von Ihrem Fahrzeug ab. Allerdings gibt es einige allgemeine Regeln, an die Sie sich laut ADAC halten sollten:

Handbuch überprüfen: Bevor Sie beginnen, schauen Sie in das Handbuch Ihres Fahrzeugs. Dort finden Sie spezifische Anweisungen zum Standort des Innenraumfilters und eventuelle besondere Hinweise zum Wechsel. Den richtigen Filtertyp finden Sie im Fahrzeugschein. Er ist dort unter der Kennzeichnung 2.1 und 2.2 vermerkt. Standort des Filters ermitteln: Der Innenraumfilter befindet sich meistens im Bereich des Handschuhfachs oder unter der Motorhaube, in der Nähe der Windschutzscheibe. In einigen Fällen kann er auch hinter dem Armaturenbrett liegen. Zugang zum Filter verschaffen: Wenn sich der Filter im Handschuhfach befindet, müssen Sie möglicherweise das Handschuhfach entleeren und dann entweder das Fach vorsichtig herausziehen oder eine Verriegelung lösen, um es abzusenken.

Befindet sich der Filter unter der Motorhaube, öffnen Sie diese und suchen Sie nach einer rechteckigen Plastikbox in der Nähe der Mitte oder an der Beifahrerseite. Diese Box ist üblicherweise mit Clips oder Schrauben gesichert. Alten Filter entfernen: Öffnen Sie die Abdeckung der Filterbox , indem Sie die Clips oder Schrauben lösen. Nehmen Sie den alten Filter heraus. Achten Sie dabei auf die Orientierung des Filters, um den neuen Filter später korrekt einzusetzen. Es kann laut ADAC dabei helfen, vorab ein Foto zu machen, damit man beim Einsetzen des neuen Filters nicht durcheinanderkommt. Zustand prüfen: Bevor Sie den neuen Filter einsetzen, werfen Sie einen Blick in die Filterkammer und entfernen Sie eventuelle Ablagerungen oder Schmutz. Neuen Filter einsetzen: Nehmen Sie den neuen Innenraumfilter und achten Sie darauf, dass er in der gleichen Ausrichtung wie der alte Filter eingesetzt wird. Die Luftstromrichtung ist auf dem Filter oder der Filterbox oft mit einem Pfeil markiert. Der Pfeil sollte in Richtung des Fahrzeuginnenraums zeigen. Abdeckung wieder anbringen: Setzen Sie die Abdeckung der Filterbox wieder auf und sichern Sie sie mit den Clips oder Schrauben. Wenn Sie das Handschuhfach entfernt haben, setzen Sie es wieder ein und achten darauf, dass es korrekt einrastet.

Starten Sie das Fahrzeug und prüfen Sie die Funktion der Klimaanlage und der Lüftung, um sicherzustellen, dass alles richtig installiert wurde und der Luftstrom spürbar ist.

