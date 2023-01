Autofahrer kracht auf glatter Straße in Schulbus

Im baden-württembergischen Berglen ist ein Autofahrer auf einer glatten Straße frontal mit einem Schulbus zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr im baden-württembergischen Berglen auf einer glatten Straße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Schulbus zusammengestoßen. Er wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Insassen des Schulbusses bleiben unverletzt

Nach bisherigen Informationen der Polizei blieben die Insassen des Schulbusses unverletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Schulkinder konnten in einen nachfolgenden Bus umsteigen. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.