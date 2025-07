35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Auffahrt zur Autobahn 3 in Kelsterbach (Landkreis Groß-Gerau) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 35-Jährige in der Nacht auf Samstag von der Bundesstraße 43 auf die Autobahn Richtung Köln auffahren. Dabei habe er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gestürzt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Dazu wurde auch ein Gutachter hinzugezogen, heißt es. Zwischenzeitlich musste die Autobahnauffahrt voll gesperrt werden.