Fahrer nach Auffahrunfall in Lebensgefahr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist ein Transporter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen einen vorausfahrenden Lastwagen übersehen und sei ungebremst in diesen hineingefahren, teilte die Polizei mit. Ein weiteres Auto konnte im letzten Moment ausweichen und fuhr in die Mittelleitplanke. Der lebensbedrohlich verletzte Fahrer wurde aus seinem Transporter gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

