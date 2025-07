Kätzchen in Transporter entdeckt

Der Zoll hat zwei Kätzchen bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 bei Untereisesheim (Kreis Heilbronn) entdeckt. Die Tiere waren nicht gechippt und geimpft, der Fahrer des Transporters konnte zudem keine Heimtierausweise vorzeigen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Kätzchen wurden durch eine Tierärztin begutachtet und unter eine dreimonatige Quarantäne gestellt. Auslösen wollte der Fahrer die Tiere nach der Zeit nicht, wie es hieß.

Zudem fanden die Zöllner in dem mit acht Menschen besetzten Fahrzeug aus Rumänien 1.600 Schmuggelzigaretten. Der Fahrer gab demnach an, sie in Frankreich gewinnbringend verkaufen zu wollen. Gegen ihn wurde nach der Kontrolle am Freitag vergangene Woche ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die Zigaretten sichergestellt und die Tabaksteuer in Höhe von etwa 300 Euro vereinnahmt.