Hochzeitskorso behindert Verkehr auf Autobahn

Ein Hochzeitskorso hat den Verkehr auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden behindert. Mehrere Zeugen hätten gemeldet, die Autos würden mit eingeschaltetem Warnblinker auf allen Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen fahren, den Verkehr abbremsen sowie am Vorbeifahren hindern, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Streife hielt am späten Samstagnachmittag eines der beteiligten Fahrzeuge an und kontrollierte es, zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.
Autobahn 66
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden