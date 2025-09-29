Icon Menü
Autobahn 66: Hochzeitskorso behindert Verkehr auf Autobahn

Autobahn 66

Hochzeitskorso behindert Verkehr auf Autobahn

Die Autos bremsen den Verkehr runter, fahren sogar auf dem Seitenstreifen. Schließlich rückt die Polizei an.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Hochzeitskorso auf der Autobahn hat strafrechtliche Folgen. (Symbolbild)
    Ein Hochzeitskorso auf der Autobahn hat strafrechtliche Folgen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Hochzeitskorso hat den Verkehr auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden behindert. Mehrere Zeugen hätten gemeldet, die Autos würden mit eingeschaltetem Warnblinker auf allen Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen fahren, den Verkehr abbremsen sowie am Vorbeifahren hindern, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Streife hielt am späten Samstagnachmittag eines der beteiligten Fahrzeuge an und kontrollierte es, zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

