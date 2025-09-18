Bauarbeiten: Sperrung am Rüsselsheimer Dreieck

Wegen Bauarbeiten wird am Wochenende die Autobahn 67 am Rüsselsheimer Dreieck teilweise gesperrt. Von Freitagabend um 20.00 Uhr bis Samstag um 8.00 Uhr sei zunächst die Fahrtrichtung Darmstadt betroffen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Anschließend wird die Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt von Samstagabend um 20.00 Uhr bis Sonntagfrüh um 8.00 Uhr gesperrt. In dieser Zeit wird an der Brücke über der Autobahn eine Entwässerung eingerichtet sowie ein Gerüst abgebaut. Für die Autofahrer werden Umleitungen eingerichtet.

