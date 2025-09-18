Icon Menü
Autobahn: Bauarbeiten: Sperrung am Rüsselsheimer Dreieck

Autobahn

Bauarbeiten: Sperrung am Rüsselsheimer Dreieck

Am Wochenende wird an der Autobahn 67 gearbeitet. Daher wird zunächst die Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt, anschließend muss in Richtung Frankfurt eine Umleitung genutzt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die A 67 ist nicht durchgängig befahrbar.
    Die A 67 ist nicht durchgängig befahrbar. Foto: Friso Gentsch/dpa

    Wegen Bauarbeiten wird am Wochenende die Autobahn 67 am Rüsselsheimer Dreieck teilweise gesperrt. Von Freitagabend um 20.00 Uhr bis Samstag um 8.00 Uhr sei zunächst die Fahrtrichtung Darmstadt betroffen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Anschließend wird die Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt von Samstagabend um 20.00 Uhr bis Sonntagfrüh um 8.00 Uhr gesperrt. In dieser Zeit wird an der Brücke über der Autobahn eine Entwässerung eingerichtet sowie ein Gerüst abgebaut. Für die Autofahrer werden Umleitungen eingerichtet.

