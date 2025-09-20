Start des Riederwaldtunnel-Baus in Frankfurt rückt näher

Der Bau des umstrittenen Riederwaldtunnels in Frankfurt soll in diesem Herbst beginnen. Ein genaues Datum konnte die Autobahn GmbH des Bundes der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage aber nicht mitteilen.

Der Riederwaldtunnel ist als Hauptteil des Lückenschlusses zwischen den Autobahnen 66 und 661 geplant. Er soll knapp 1,1 Kilometer unter dem Frankfurter Stadtteil Riederwald verlaufen. Das Bauvorhaben soll die Verkehrsdichte in dem Stadtteil um 36 Prozent reduzieren und das östliche Umland besser an die Mainmetropole anbinden, heißt es auf der Website zu dem Projekt.

Immense Kosten

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um das größte innerstädtische Projekt der bundeseigenen Autobahn GmbH in Hessen. Die Kosten sollen sich auf knapp 1,5 Milliarden Euro belaufen. Ein Sprecher des Autobahn GmbH teilte mit, dass mit einer Bauzeit bis Ende 2033 gerechnet werde.

Der Weiterbau der A66 und ihr Anschluss an die A661 mit dem geplanten Tunnel zählen seit Mitte der 1980er Jahre zu den politischen Dauerbrennern in Frankfurt. Aus Protest gegen Rodungsarbeiten hatten Aktivisten Bäume im Fechenheimer Wald besetzt. Das Gebiet war schließlich Anfang 2023 von der Polizei geräumt worden.