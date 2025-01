Feldversuch fürs Laden von Elektro-Lkw auf der A5 beendet

Der Testbetrieb auf dem Elektro-Highway für Hybridlaster auf der A5 in Hessen ist planmäßig eingestellt worden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. «Der Strom der Oberleitungsanlage wurde abgeschaltet, weil keine Testfahrten mehr stattfinden», erklärte ein Sprecher. Demnach wurde der Versuchsbetrieb zum Ende des Jahres 2024 eingestellt.

Nicht beendet sei aber das Forschungsprojekt Elisa. Elisa steht für elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. «Derzeit werden die Daten analysiert und wissenschaftlich bewertet», so der Sprecher. Die Ergebnisse des Feldversuchs lägen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 vor. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) darüber berichtet.

Bei voller Fahrt aufladen

Ziel des Projekts Elisa sei es, zu erforschen, wie ein klimaneutraler Schwerlastverkehr dank Oberleitungstechnologie aussehen könnte. Der Betrieb des E-Highway sei fortlaufend «unter technologischen, verkehrlichen, ökologischen, ökonomischen, organisatorischen und akzeptanzbezogenen Aspekten» analysiert worden, erklärte er.

Auf der stark befahrenen Strecke zwischen Langen und Weiterstadt in Südhessen konnten Laster seit Anfang Mai 2019 mit einem Stromabnehmer an eine Oberleitung andocken und Strom tanken. So wurden bei voller Fahrt die Batterien aufgeladen.

Bundesweit drei Teststrecken

Insgesamt standen in Fahrtrichtung Darmstadt laut der Autobahn GmbH rund zwölf Kilometer und in Fahrtrichtung Frankfurt fünf Kilometer Strecke mit Oberleitungen zur Verfügung. Auf der Teststrecke waren laut der Autobahn GmbH bis zu elf Oberleitungs-Lkw jeden Werktag unterwegs.

Das Projekt ist eines von drei Teststrecken für Hybrid-Oberleitungs-Lastwagen. Neben der Strecke in Hessen gibt es noch zwei weitere in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg.