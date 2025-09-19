Icon Menü
Autobahn-Unfall: Auto prallt gegen Sattelzug: drei Menschen schwer verletzt

Autobahn-Unfall

Auto prallt gegen Sattelzug: drei Menschen schwer verletzt

Stundenlang wird die vielbefahrene Autobahn nach dem Unglück gesperrt, der Stau ist lang.
Von dpa
    Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich ein Stau.
    Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich ein Stau. Foto: Arne Dedert/dpa

    Auf der Autobahn 5 nahe Bad Homburg ist ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt. Eine 64-jährige Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 51 und 69 Jahren wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Der Wagen war am frühen Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen und gegen den Sattelzug geprallt. Dann überschlug sich das Auto. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt, dies führte zu einem etwa zehn Kilometer langen Stau.

