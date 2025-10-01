Brückensprengung: Vollsperrung am Rüsselsheimer Dreieck

Wer demnächst auf der Autobahn 67 unterwegs ist, muss sich auf Umleitungen einstellen: Am Rüsselsheimer Dreieck werden zwei alte Brücken gesprengt, nachdem drei neue gebaut und in Betrieb genommen worden sind. Deshalb muss die Autobahn 67 dort vom Freitag, 10. Oktober, ab 21.00 Uhr bis Montag, 13. Oktober, bis 5.00 Uhr voll gesperrt werden, wie die Autobahn-Gesellschaft des Bundes mitteilte. Samstags zwischen 3.00 und 6.00 Uhr werden demnach auch die Verbindungsrampen gesperrt.

Verschiedene Umleitungen geplant

Während der Sperrung soll es ausgeschilderte Umleitungen geben. Etwa die U20, die in Richtung Darmstadt über die A60 und die Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte verlaufen wird. Daneben wird großräumig über das Wiesbadener Kreuz und über das Westkreuz-Frankfurt umgeleitet, wie es hieß. In Richtung Frankfurt sei eine Umleitung über das Darmstädter Kreuz geplant.

Wenn samstags zusätzlich die Verbindungsrampen gesperrt werden, muss auf der Strecke von Mainz nach Frankfurt etwa ein Abstecher über Rüsselsheim geplant werden. Von Darmstadt nach Mainz wird den Angaben nach über Bischofsheim umgeleitet.