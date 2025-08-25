Icon Menü
Autobahnbrücke in Osthessen: Erstes Teilstück von wichtiger A7-Brücke wird freigegeben

Autobahnbrücke in Osthessen

Erstes Teilstück von wichtiger A7-Brücke wird freigegeben

Nach Jahrzehnten bekommt die Thalaubachtalbrücke bei Eichenzell eine moderne Nachfolgerin. Die alte Brücke soll abgerissen werden – der zweite Bauabschnitt folgt bis Ende 2028.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die fast 50 Jahre alte Thalaubachtalbrücke an der A7 war den heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr gewachsen. (Archivfoto)
    Die fast 50 Jahre alte Thalaubachtalbrücke an der A7 war den heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr gewachsen. (Archivfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    In Osthessen wird an diesem Montag (13.00 Uhr) an der Autobahn 7 das erste Teilstück der neuen Thalaubachtalbrücke für den Verkehr freigegeben. Die Brücke führt bei Eichenzell (Landkreis Fulda) über eine Bundesstraße und mehrere Feldwege sowie über den namensgebenden Thalaubach. Das aus dem Jahr 1968 stammende Brückenbauwerk, das der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen war, soll durch den Neubau ersetzt und abgerissen werden.

    Die neue Thalaubachtalbrücke, die an Deutschlands längster Autobahn in der Nähe des Fuldaer Dreiecks liegt, wird nach Angaben der bundeseigenen Autobahn GmbH 312 Meter lang und 38 Meter hoch. Das Bauwerk verläuft direkt neben der alten Brücke. Die Fertigstellung des zweiten Teilbauwerks ist den Angaben zufolge bis Ende 2028 geplant.

