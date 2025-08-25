Erstes Teilstück von wichtiger A7-Brücke wird freigegeben

In Osthessen wird an diesem Montag (13.00 Uhr) an der Autobahn 7 das erste Teilstück der neuen Thalaubachtalbrücke für den Verkehr freigegeben. Die Brücke führt bei Eichenzell (Landkreis Fulda) über eine Bundesstraße und mehrere Feldwege sowie über den namensgebenden Thalaubach. Das aus dem Jahr 1968 stammende Brückenbauwerk, das der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen war, soll durch den Neubau ersetzt und abgerissen werden.

Die neue Thalaubachtalbrücke, die an Deutschlands längster Autobahn in der Nähe des Fuldaer Dreiecks liegt, wird nach Angaben der bundeseigenen Autobahn GmbH 312 Meter lang und 38 Meter hoch. Das Bauwerk verläuft direkt neben der alten Brücke. Die Fertigstellung des zweiten Teilbauwerks ist den Angaben zufolge bis Ende 2028 geplant.