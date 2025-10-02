Autobahn 5 für Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt

Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 5 zwischen Fernwald und Gambacher Kreuz am Vormittag für Bergungsarbeiten voll gesperrt worden. Gerechnet werde mit einer Dauer von etwa fünf Stunden, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Am frühen Morgen war ein mit Gerste beladener Sattelzug aus bislang unbekannten Gründen umgekippt, der Fahrer wurde nach den ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Das Getreide verteilte sich auf der Straße. Zunächst wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

