Selena Gomez über Lupus-Erkrankung: Flasche öffnen tat weh

Die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez («Only Murders in the Building») hat in einem Podcast von ihrer Lupus-Erkrankung berichtet. «Ich habe Arthritis in meinen Fingern und das liegt an meinem Lupus. Ich erinnere mich daran, wie ich eine Wasserflasche öffnen wollte - das tat sehr weh, weil ich noch nicht die richtigen Medikamente bekam», sagte die 33-Jährige im Gespräch mit Amy Poehler (53) in «Good Hang with Amy Poehler».

Bei Gomez wurde 2013 die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. Dabei greift das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Zellen an. Bei der US-Amerikanerin waren deshalb etwa auch die Nieren beeinträchtigt. 2017 musste sie sich einer Nierentransplantation unterziehen - das Organ spendete eine Freundin.

«Viele Krankheiten sind stigmatisiert. Ich weiß, wie sich das anfühlt, ich habe es erlebt. Ich möchte, dass sich alle so gut fühlen, wie ich es jetzt tue», berichtete Gomez weiter in dem Podcast. Deshalb habe sie die Verpackungen ihrer Kosmetiklinie bewusst so gestaltet, dass auch Menschen mit Einschränkungen sie benutzen könnten. «Das wirkt wie eine Kleinigkeit, ist es aber nicht.»