Mercedes-Benz verkauft Werk in Argentinien

Der Autohersteller Mercedes-Benz verkauft sein Werk im argentinischen Virrey del Pino. Eine Investorengruppe um den argentinischen Unternehmer Pablo Peralta übernehme die Fabrik südwestlich von Buenos Aires, teilte Mercedes-Benz Argentina mit. Über den Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.

Zuvor hatte Mercedes-Benz-Vorstandschef Ola Källenius den Verkauf des Werks angekündigt. Nach einem schwachen Geschäftsjahr mit einem heftigen Gewinneinbruch will der Konzern mit einem Sparprogramm wieder auf Erfolgskurs kommen.

Das Werk in Argentinien wurde 1951 gegründet und ist die älteste Fabrik der Mercedes-Benz Group außerhalb von Deutschland. Seit dem Produktionsstart 1996 wurden dort bislang über 400.000 Transporter vom Typ Sprinter gefertigt. In dem Werk sind rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt.

Die neuen Eigner erhalten eine Lizenz, um bis 2030 weiter den Sprinter mit Dieselmotoren zu produzieren. Später will das Unternehmen in dem Werk Fahrzeuge für andere Hersteller fertigen. Zudem wird die Gruppe weiterhin Autos von Mercedes importieren und in Argentinien vertreiben.

Noch bis 2030 werden die neuen Eigner den Sprinter fertigen. Foto: Cristina Sille/dpa

Das Unternehmen übernimmt zudem den Import und Vertrieb von Mercedes-Fahrzeugen in Argentinien. Foto: Cristina Sille/dpa