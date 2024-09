IG Metall: VW-Beschäftigte in Baunatal wütend und enttäuscht

Die Beschäftigten des VW-Werkes im nordhessischen Baunatal haben sich nach Angaben der IG Metall bei einer Betriebsversammlung wütend und enttäuscht über den verschärften Sparkurs des Konzerns gezeigt. Man bezweifle nicht die Herausforderungen, vor denen die Automobilindustrie stehe, sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen, Oliver Dietzel, der Deutschen Presse-Agentur. Dass aber beim Aufziehen eines rauen Windes «sofort mit Werksschließungen gedroht wird», sei nicht nachvollziehbar.

Europas größter Autobauer hatte am Montag angekündigt, dass im Rahmen des Sparprogramms bei der Kernmarke VW Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger ausgeschlossen sind. Mit rund 15.500 Mitarbeitern ist Baunatal im Landkreis Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns und gilt als größter Arbeitgeber Nordhessens. In Baunatal werden weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs hergestellt.

Das Werk in Kassel-Baunatal ist aus Sicht des Betriebsrats «sehr zukunftssicher» aufgestellt. «Wir haben den Weg der Transformation für unser Komponentenwerk so früh in Angriff genommen wie kaum ein anderer Wettbewerber», sagt ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats auf Anfrage. Die Fabrik sei seit 2016 zum Kompetenzzentrum für die Elektro-Antriebe aufgebaut worden. Zuletzt habe Kassel den Zuschlag für das Kompetenzzentrum Großguss erhalten, dessen Arbeit zum Beispiel bei künftigen Batterierahmen gebraucht wird. Wichtigstes Produkt für Verbrennerantriebe ist das Doppelschaltgetriebe, das in E-Autos nicht mehr benötigt wird.

Der frühe Weg in Richtung Elektromobilität habe sich auch rückblickend als richtig erwiesen. «Denn die Antriebswende wird dafür sorgen, dass in unseren VW-Komponentenwerken über kurz oder lang 70 Prozent der früheren Wertschöpfung verschwinden, die mit dem Verbrenner-Antriebsstrang zusammenhängt», sagte der Sprecher. Hier werde deutlich, wie unerlässlich neue Geschäftsfelder sind, die die bisherigen ergänzen und je nach weiterem Hochlauf der E-Mobilität ersetzen können.

Das VW-Werk in Baunatal sieht Gewerkschafter Dietzel nicht auf der Kippe. Es sei aber zu befürchten, dass ausbleibende Investitionen in den Standort mittel- und langfristig massiv Arbeitsplätze gefährden könnten. Der Unternehmensführung habe man zwar Gesprächsbereitschaft signalisiert, Voraussetzung sei aber, dass der Vorstand «zur Besinnung» komme. «Der Konflikt ist nicht von uns ausgegangen, aber wenn er uns aufgezwungen wird, nehmen wir ihn auch an», sagte der Gewerkschafter. In dem verschärften Sparkurs sieht er auch ein «Drohszenario» mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst.

An der Versammlung habe auch Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) teilgenommen, so Dietzel. Auch der Minister habe sein Unverständnis ausgedrückt und auf seinen Besuch an dem Standort noch vor wenigen Wochen bei seiner Sommertour verwiesen. Von Themen wie möglichen Werksschließungen und Entlassungen sei seinerzeit noch keine Rede gewesen. Erst kürzlich seien in dem Werk in Baunatal mehr als 800 Beschäftigte als Leiharbeiter zugeführt worden.