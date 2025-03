Frankfurt will die IAA zurückholen

Die Stadt Frankfurt will wieder Austragungsort der Automobilmesse IAA werden. «Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen», sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ).

Seit 2021 findet die IAA in München statt. Auch in diesem September ist sie dort wieder geplant. Jahrzehntelang war die Messe vorher in der Mainmetropole beheimatet.

Konkret geht es nun um die Vergabe für die Jahre 2027, 2029 und 2031. Die IAA findet alle zwei Jahre statt. Die Entscheidung liegt beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Der VDA will sich nach Informationen der FAZ bis zum Sommer festlegen.