Autonome Waffensysteme: Definition, Beispiele und Rolle im Völkerrecht

Roboter, die in den Krieg ziehen. Diese Vorstellung wird durch autonome Waffensysteme zur Realität. Eine Erklärung und Einordnung der modernen Waffen.

Es ist ein beliebtes Szenario in so manchem Science-Fiction-Film: Roboter ersetzen den Menschen. In der modernen Kriegsführung ist dieses Szenario längst zur Realität geworden. Soldaten werden zunehmend durch Roboter ersetzt. Das funktioniert durch sogenannte Autonome Waffensysteme. Wir erklären, worum es sich bei dem Begriff handelt und welche Beispiele es für derartige Waffen gibt. Auch die Rolle im Völkerrecht ist Thema.

Autonome Waffensysteme: Definition und Erklärung

"Lethal autonomous weapons" lautet der englische Begriff, von dem autonome Waffensysteme abgeleitet sind. Genau übersetzt heißt das so viel wie "tödliche autonome Waffen". Umgangssprachlich werden sie auch gerne mal als Killerroboter bezeichnet. Per Definition handelt es sich dabei um Waffensysteme, welche militärische Ziele angreifen können, ohne dabei von Menschen gesteuert zu werden. Sie sollen die Ziele eigenständig auswählen und angreifen können.

Autonome Waffensysteme müssen die Eigenschaften besitzen, dass sie eigenständig Daten analysieren, die zur Verfügung stehenden Waffen, beispielsweise Raketen, einsetzen und sich in einem Einsatzgebiet frei bewegen können. In der Entwicklung gelingt das durch künstliche Intelligenz und Algorithmen, welche immer weiter perfektioniert werden.

Bezüglich der Definition von autonomen Waffensystemen gibt es weltweit allerdings Unstimmigkeiten. In Deutschland und Frankreich wird beispielsweise zwischen vollautonomen und halbautonomen Waffen unterschieden. Vollautonome Waffen sind demnach in der Lage, Angriffe komplett ohne menschliche Einwirkungen zu unternehmen.

Welche autonomen Waffen gibt es? Beispiele im Überblick

Autonome Waffensysteme kann es in den unterschiedlichsten Ausführungen geben. Einsatzgebiete finden sich in der Luft, im Weltraum, zu Wasser, unter Wasser und an Land. Am weitesten entwickelt sind wohl Drohnen, welche es beispielsweise mit Gesichtserkennung gibt. Überwachung, Aufklärung und Angriffe können mittlerweile durch mehrere Drohnen autonom durchgeführt werden.

Die US-Navy besitzt zudem eines der spektakulärsten autonomen Waffensystemen: das Schiff "Sea Hunter". Es handelt sich um ein Roboterschiff, welches ohne Besatzung agieren kann. Es ist 40 Meter lang und 140 Tonnen schwer. Der Trimaran kann beispielsweise Torpedos und U-Boote aufspüren.

Vorteile von autonomen Waffensystemen aus militärischer Sicht

Ein großer Vorteil von autonomen Waffensystemen in der Kriegsführung liegt auf der Hand: Bei der Nutzung werden keine eigenen Soldaten gefährdet. Ein weiterer Punkt ist, dass menschliches Fehlverhalten ausgeschlossen werden kann.

Noch schwerer dürfte aus militärischer Sicht in bestimmten Szenarien allerdings der Kostenfaktor wiegen. Dieser kann gut durch einen Vergleich von Drohnen und Kampfjets demonstriert werden. Ein aktueller US-Kampfjet kostet je nach Typ zwischen 20 und 50 Millionen Euro. Dabei sind Kosten für die sonstige Infrastruktur, Ersatzteile und die Pilotenausbildung noch gar nicht eingerechnet. Eine Bayraktar-Drohne, die von ihren Ausmaßen mit einem Kampfjet vergleichbar ist, kostet hingegen rund fünf Millionen Euro.

Wie funktionieren autonome Waffensysteme?

Der wichtigste Faktor bei der Funktionsweise von autonomen Waffensystemen ist die künstliche Intelligenz. Die Waffen müssen selbständig zu einer Lagebeurteilung fähig sein und Entscheidungen treffen. Das birgt auch große Gefahren. Experten befürchten beispielsweise, dass sich Konflikte verselbstständigen und automatisierte Vergeltungsschläge ausgelöst werden können.

Rolle im Völkerrecht: Werden autonome Waffensysteme verboten?

Schon vor vielen Jahren wurde die Diskussion entfacht, welche Rolle autonome Waffensysteme im Völkerrecht einnehmen sollen. Eine klare Zuordnung oder ein Verbot gibt es derzeit aber nicht. Deutschland und Frankreich vertreten die Meinung, das vollautonome Waffensysteme verboten sein sollten. Teilautonome Waffen, bei denen von Menschen ein Handlungsrahmen vorgegeben wird, sollen hingegen reguliert eingesetzt werden dürfen.

Die Aufrüstung im Zuge des Krieges in der Ukraine wirft die Frage neu auf, ob autonome Waffensysteme teil der zukünftigen Kriegsführung sein sollen. Hierbei wurde klar: Eine Regulierung von autonomen Waffensystemen ist derzeit allerdings nicht in Sicht. Im Jahr 2014 hatte es auf UN-Ebene erste Bestrebungen nach einem internationalem Regelwerk gegeben. Die Bemühungen scheiterten jedoch. Seitdem wurde die Regulierung von autonomen Waffensystemen nicht mehr auf der großen politischen Bühne vorangetrieben.